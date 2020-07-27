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Распространение нового коронавируса
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В Энгельсе закончился карантин у водителей маршруток
Свыше 30 водителей маршрутных такси в городе Энгельсе Саратовской области, которых обследовали после выявления коронавируса у медсестры, проводившей их... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T16:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
энгельс
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), энгельс, саратовская область, происшествия

В Энгельсе закончился карантин у водителей маршруток

15:45 27.07.2020 (обновлено: 16:29 27.07.2020)
56
© РИА Новости / Евгений Биятов Тест полоски в лаборатории
 Тест полоски в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Свыше 30 водителей маршрутных такси в городе Энгельсе Саратовской области, которых обследовали после выявления коронавируса у медсестры, проводившей их медосмотры, вернулись к работе, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Галина Архипова.
Архипова 16 июля заявила, что у медсестры, которая проводила предрейсовые медосмотры водителей маршрутных такси в энгельсской "Центральной диспетчерской службе", выявили коронавирус, заболевание у нее протекло бессимптомно, ее протестировали как контактировавшую с другим заболевшим COVID-19. Она отметила, что с медиком контактировали 33 водителя, их отстранили от работы, изолировали и протестируют на коронавирус. К 23 июля ни у кого из водителей COVID-19 не выявили, однако все они оставались на карантине.
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"По данному случаю срок карантина истек... Новых случаев не было, все водители уже приступили к работе", - сказала Архипова в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 9015 случаев заражения коронавирусом, умерли 55 пациентов, выздоровели 5270.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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