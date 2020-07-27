В Энгельсе закончился карантин у водителей маршруток

Архипова 16 июля заявила, что у медсестры, которая проводила предрейсовые медосмотры водителей маршрутных такси в энгельсской "Центральной диспетчерской службе", выявили коронавирус, заболевание у нее протекло бессимптомно, ее протестировали как контактировавшую с другим заболевшим COVID-19. Она отметила, что с медиком контактировали 33 водителя, их отстранили от работы, изолировали и протестируют на коронавирус. К 23 июля ни у кого из водителей COVID-19 не выявили, однако все они оставались на карантине.