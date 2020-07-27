В Энгельсе закончился карантин у водителей маршруток

САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Свыше 30 водителей маршрутных такси в городе Энгельсе Саратовской области, которых обследовали после выявления коронавируса у медсестры, проводившей их медосмотры, вернулись к работе, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Галина Архипова.
Архипова 16 июля заявила, что у медсестры, которая проводила предрейсовые медосмотры водителей маршрутных такси в энгельсской "Центральной диспетчерской службе", выявили коронавирус, заболевание у нее протекло бессимптомно, ее протестировали как контактировавшую с другим заболевшим COVID-19. Она отметила, что с медиком контактировали 33 водителя, их отстранили от работы, изолировали и протестируют на коронавирус. К 23 июля ни у кого из водителей COVID-19 не выявили, однако все они оставались на карантине.
"По данному случаю срок карантина истек... Новых случаев не было, все водители уже приступили к работе", - сказала Архипова в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 9015 случаев заражения коронавирусом, умерли 55 пациентов, выздоровели 5270.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.