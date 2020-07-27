https://ria.ru/20200727/1574992665.html
Британцы признали мощь российского флота
Россия показала растущую мощь своего флота во время прошедшего в воскресенье масштабного морского парада, пишет журналистка Daily Mail Амелия Винн. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:44
2020-07-27T15:44
россия
владимир путин
великобритания
вмф рф
безопасность
в мире
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Арсений Новиков
Слава ВМФ России!!!
18
1
россия
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155694/67/1556946744_0:116:3264:1951_1400x0_80_0_0_e10b8d9b62e85e47228f82fb7fdfa63f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, великобритания, вмф рф, безопасность, в мире
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Россия показала растущую мощь своего флота во время прошедшего в воскресенье масштабного морского парада, пишет журналистка Daily Mail
Амелия Винн.
Автор отметила серьезную модернизацию ВМФ в последние годы. Президент России Владимир Путин анонсировал появление еще 40 кораблей в составе флота и оснащение ВМФ гипезвуковым оружием.
Кроме того, журналистка обратила внимание, что парады проводились не только в Санкт-Петербурге, но и в ряде других российских городов: Владивостоке, Севастополе, Петропавловске-Камчатском, Балтийске, Североморске, Каспийске и на военной-морской базе в Тартусе.
Многие читатели издания согласились с оценкой автора.
"Когда морские границы простираются на 12 тысяч километров, нужно достаточное количество кораблей для их защиты", — написал пользователь thebestcountry.
"Россия — это место, где рушатся империи. Некоторые называют это кладбищем империй", — пишет I am Comholio.
"Впечатляет!" — лаконично отметил Obvi.
"Королевский флот следует увеличить. У нас морские границы, которые нужно защищать", — призвал Ben Hall.
"Стыдно, что у нас нет такого патриотичного лидера, как Путин. Пока он строит корабли, Борис (Джонсон. — Прим. ред.) дает деньги Китаю", — написал henryford1958.
Накануне в акватории Кронштадта прошел Главный военно-морской парад. На нем представили уникальные единицы российского флота: большой десантный корабль "Петр Моргунов", фрегат "Адмирал Касатонов", дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", малые ракетные корабли "Советск" и "Мытищи". Характеристики некоторых из этих новейших кораблей остаются секретными.