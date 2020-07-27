Британцы признали мощь российского флота

Корабли Военно-Морского флота РФ на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте. Архивное фото

Корабли Военно-Морского флота РФ на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия показала растущую мощь своего флота во время прошедшего в воскресенье масштабного морского парада, пишет журналистка Россия показала растущую мощь своего флота во время прошедшего в воскресенье масштабного морского парада, пишет журналистка Daily Mail Амелия Винн.

Автор отметила серьезную модернизацию ВМФ в последние годы. Президент России Владимир Путин анонсировал появление еще 40 кораблей в составе флота и оснащение ВМФ гипезвуковым оружием.

Кроме того, журналистка обратила внимание, что парады проводились не только в Санкт-Петербурге, но и в ряде других российских городов: Владивостоке, Севастополе, Петропавловске-Камчатском, Балтийске, Североморске, Каспийске и на военной-морской базе в Тартусе.

Многие читатели издания согласились с оценкой автора.

"Когда морские границы простираются на 12 тысяч километров, нужно достаточное количество кораблей для их защиты", — написал пользователь thebestcountry.

"Россия — это место, где рушатся империи. Некоторые называют это кладбищем империй", — пишет I am Comholio.

"Впечатляет!" — лаконично отметил Obvi.

"Королевский флот следует увеличить. У нас морские границы, которые нужно защищать", — призвал Ben Hall.

"Стыдно, что у нас нет такого патриотичного лидера, как Путин. Пока он строит корабли, Борис (Джонсон. — Прим. ред.) дает деньги Китаю", — написал henryford1958.