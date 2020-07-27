Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574992665.html
Британцы признали мощь российского флота
Россия показала растущую мощь своего флота во время прошедшего в воскресенье масштабного морского парада, пишет журналистка Daily Mail Амелия Винн. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:44
россия
владимир путин
великобритания
вмф рф
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155694/67/1556946744_0:116:3264:1951_1400x0_80_0_0_e10b8d9b62e85e47228f82fb7fdfa63f.jpg
https://ria.ru/20200604/1572468214.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200408/1569772439.html
Слава ВМФ России!!!
18
1
россия
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155694/67/1556946744_0:116:3264:1951_1400x0_80_0_0_e10b8d9b62e85e47228f82fb7fdfa63f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155694/67/1556946744_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_c96ab858d4a19cde8123aa492a0f1fa2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155694/67/1556946744_281:0:2329:2048_1400x0_80_0_0_e0718e95f698ac7624a59eb28337331e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, великобритания, вмф рф, безопасность, в мире

Британцы признали мощь российского флота

15:44 27.07.2020
23833
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкКорабли Военно-Морского флота РФ на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте
Корабли Военно-Морского флота РФ на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Корабли Военно-Морского флота РФ на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ, в Кронштадте. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия показала растущую мощь своего флота во время прошедшего в воскресенье масштабного морского парада, пишет журналистка Daily Mail Амелия Винн.
Автор отметила серьезную модернизацию ВМФ в последние годы. Президент России Владимир Путин анонсировал появление еще 40 кораблей в составе флота и оснащение ВМФ гипезвуковым оружием.
Кроме того, журналистка обратила внимание, что парады проводились не только в Санкт-Петербурге, но и в ряде других российских городов: Владивостоке, Севастополе, Петропавловске-Камчатском, Балтийске, Североморске, Каспийске и на военной-морской базе в Тартусе.
Многие читатели издания согласились с оценкой автора.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
4 июня, 15:36Новое оружие России
Хорошая новость от главного врага США: китайский эксперт восхитился Су-57
"Когда морские границы простираются на 12 тысяч километров, нужно достаточное количество кораблей для их защиты", — написал пользователь thebestcountry.
"Россия — это место, где рушатся империи. Некоторые называют это кладбищем империй", — пишет I am Comholio.
"Впечатляет!" — лаконично отметил Obvi.
"Королевский флот следует увеличить. У нас морские границы, которые нужно защищать", — призвал Ben Hall.
"Стыдно, что у нас нет такого патриотичного лидера, как Путин. Пока он строит корабли, Борис (Джонсон. — Прим. ред.) дает деньги Китаю", — написал henryford1958.
Накануне в акватории Кронштадта прошел Главный военно-морской парад. На нем представили уникальные единицы российского флота: большой десантный корабль "Петр Моргунов", фрегат "Адмирал Касатонов", дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", малые ракетные корабли "Советск" и "Мытищи". Характеристики некоторых из этих новейших кораблей остаются секретными.
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
8 апреля, 20:04
Французский журнал назвал Су-57 "жемчужиной российской авиации"
1961334211
Обсудить 1
РоссияВладимир ПутинВеликобританияВМФ РФБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Слава ВМФ России!!!
27 июля, 16:45
Арсений Новиков
1510002
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Переводчик Рейгана одобрил решение суда о записях переводчика Трампа
Сотрудник полиции
Ребенка убитой супругом петербурженки передали родственникам
Медицинские работники входят в красную зону
Московская больница №24 возвращается к стандартному режиму работы
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Оператор "Северного потока — 2" ответил на сообщения о приостановке работ
Заводские ходовые испытания подводной лодки. Вид на левый борт
"Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка
Автомобиль скорой помощи едет по подтопленной после дождя дороге в Москве
Власти Москвы рассказали о состоянии пострадавших от удара молнии
Баку
Азербайджан объявил о проведении масштабных военных учений с Турцией
Российские флаги на митинге в Севастополе
В Крыму назвали единственно верное решение "украинского вопроса"
Здание Министерства иностранных дел России
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде из-за флагов ЛГБТ
Морской лещ на гриле
Россиян предупредили о смертельной опасности рыбы
Молоток в зале судебных заседаний
Семья убитого 16-летнего актера из "Ералаша" пожаловалась на угрозы
Рамзан Кадыров
"Ужасающие сообщения": США и Кадыров
Истребитель-перехватчик МиГ-31 взлетает во время тренировочного полета
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
Израильские военные
Армия Израиля сообщила об "инциденте" на границе с Ливаном
Террорист, ликвидированный сотрудниками правоохранительных органов в Москве в районе Химок
Источник раскрыл подробности о предотвращенном в Москве теракте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
Лента новостейМолния