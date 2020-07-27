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Московский метрополитен запустил новый тематический поезд
Московский метрополитен запустил поезд, посвященный народным художественным промыслам России, он будет курсировать на Арбатско-Покровской линии в течение... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:44
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РИА Новости
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РИА Новости
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федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), москва, московский метрополитен, общество

Московский метрополитен запустил новый тематический поезд

15:44 27.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак Московского метро
Знак Московского метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Московский метрополитен запустил поезд, посвященный народным художественным промыслам России, он будет курсировать на Арбатско-Покровской линии в течение полугода, сообщили в пресс-службе столичного метро.
"Новый тематический поезд, посвящённый народным художественным промыслам России, запустили 27 июля в Московском метрополитене. Поезд будет курсировать на Арбатско-Покровской линии в течение полугода. Проект подготовлен совместно с Роспатентом и Ассоциацией "Народные художественные промыслы России". Тематический поезд состоит из пяти двухсекционных вагонов", - сообщили в пресс-службе.
В метро отметили, что в салоне поезда пассажиры смогут увидеть такие виды народного искусства, как дымковскую игрушку, скопинскую керамику, хохломскую и городецкую росписи, тверскую вышивку, а также другие народные художественные промыслы.
"С помощью QR-кодов, размещенных в вагонах, пассажиры смогут узнать об истории и ключевых особенностях каждого из представленных видов промыслов. Цель социального проекта – рассказать пассажирам столичного метро о культурной самобытности и особых традициях регионов России", - добавили в пресс-службе.
Как отметила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, чьи слова приводятся в сообщении, за то время, пока поезд будет курсировать на линии, миллионы пассажиров смогут узнать больше о бесценном культурном достоянии регионов.
Торжественный запуск нового тематического поезда прошёл в электродепо "Красная Пресня". В церемонии запуска приняли участие представители Роспатента, Федерального института промышленной собственности и Ассоциации "Народные художественные промыслы России".
На текущий момент в московском метро курсирует двенадцать тематических поездов. Ранее Московский метрополитен запустил тематический состав, посвящённый фотофестивалю "Московский транспорт". В среднем именной поезд ходит по линии полгода, и за это время его видят около 3 миллионов человек.
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Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)МоскваМосковский метрополитенОбщество
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