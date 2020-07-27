Онлайн-брифинг постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича

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4 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг постоянного представителя Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александра ЛУКАШЕВИЧА об актуальных задачах, стоящих перед российской дипломатией в ОБСЕ.