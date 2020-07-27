https://ria.ru/20200727/1574992567.html
Онлайн-брифинг постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича
4 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг постоянного представителя Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александра ЛУКАШЕВИЧА об актуальных задачах, стоящих перед российской дипломатией в ОБСЕ.
2020-07-27T15:43
2020-07-27T15:43
анонсы
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1574992567.jpg?1595853831
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-брифинг постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича
4 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг постоянного представителя Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александра ЛУКАШЕВИЧА об актуальных задачах, стоящих перед российской дипломатией в ОБСЕ.