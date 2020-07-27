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Онлайн-брифинг постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича
4 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг постоянного представителя Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александра ЛУКАШЕВИЧА об актуальных задачах, стоящих перед российской дипломатией в ОБСЕ.
2020-07-27T15:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1574992567.jpg?1595853831
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-брифинг постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича

15:43 27.07.2020
51
4 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг постоянного представителя Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александра ЛУКАШЕВИЧА об актуальных задачах, стоящих перед российской дипломатией в ОБСЕ.
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