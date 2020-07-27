https://ria.ru/20200727/1574992368.html
Посольство Канады на Украине надеется на длительное перемирие в Донбассе
Посольство Канады на Украине надеется, что прекращение огня в Донбассе будет полным и длительным и отметило, что текущая неделя определит, можно ли надеяться на РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:43
2020-07-27T15:43
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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https://ria.ru/20200727/1574978874.html
донбасс
донецкая народная республика
украина
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:113:3241:1936_1400x0_80_0_0_4425bf2df52627df7089e733d1dd1582.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире
КИЕВ, 27 июл – РИА Новости.
Посольство Канады
на Украине
надеется, что прекращение огня в Донбассе
будет полным и длительным и отметило, что текущая неделя определит, можно ли надеяться на мирное урегулирование ситуации в регионе.
В понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о том, что противники нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер по его обеспечению. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики
в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК
) назвало эти заявления провокацией.
"Мы надеемся, что на этот раз прекращение огня будет полным и длительным, как главная точка отсчета, без которой нельзя достичь прочного мира", - говорится в сообщении дипведомства в Twitter в понедельник.
Также в посольстве отметили, что эта неделя определит, есть ли надежда на мирное урегулирование в Донбассе. "Мы приветствуем украинскую власть и народ Украины за их усилия и преданность остановке конфликта", - добавили в посольстве Канады.
Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.