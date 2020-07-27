Посольство Канады на Украине надеется на длительное перемирие в Донбассе

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Посольство Посольство Канады на Украине надеется, что прекращение огня в Донбассе будет полным и длительным и отметило, что текущая неделя определит, можно ли надеяться на мирное урегулирование ситуации в регионе.

В понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о том, что противники нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер по его обеспечению. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ) назвало эти заявления провокацией.

"Мы надеемся, что на этот раз прекращение огня будет полным и длительным, как главная точка отсчета, без которой нельзя достичь прочного мира", - говорится в сообщении дипведомства в Twitter в понедельник.

Также в посольстве отметили, что эта неделя определит, есть ли надежда на мирное урегулирование в Донбассе. "Мы приветствуем украинскую власть и народ Украины за их усилия и преданность остановке конфликта", - добавили в посольстве Канады.