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Посольство Канады на Украине надеется на длительное перемирие в Донбассе
Посольство Канады на Украине надеется, что прекращение огня в Донбассе будет полным и длительным и отметило, что текущая неделя определит, можно ли надеяться на РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:43
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

Посольство Канады на Украине надеется на длительное перемирие в Донбассе

15:43 27.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Посольство Канады на Украине надеется, что прекращение огня в Донбассе будет полным и длительным и отметило, что текущая неделя определит, можно ли надеяться на мирное урегулирование ситуации в регионе.
В понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о том, что противники нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер по его обеспечению. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвало эти заявления провокацией.
"Мы надеемся, что на этот раз прекращение огня будет полным и длительным, как главная точка отсчета, без которой нельзя достичь прочного мира", - говорится в сообщении дипведомства в Twitter в понедельник.
Также в посольстве отметили, что эта неделя определит, есть ли надежда на мирное урегулирование в Донбассе. "Мы приветствуем украинскую власть и народ Украины за их усилия и преданность остановке конфликта", - добавили в посольстве Канады.
Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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