https://ria.ru/20200727/1574992341.html
На северо-западе Москвы обнаружили снаряд времен войны
Снаряд времен Великой Отечественной войны калибра 150 миллиметров обнаружили в понедельник днем в лесном массиве на северо-западе Москвы, ближайшее здание... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:41
2020-07-27T15:41
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200724/1574845678.html
москва
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия