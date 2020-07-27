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На северо-западе Москвы обнаружили снаряд времен войны
Снаряд времен Великой Отечественной войны калибра 150 миллиметров обнаружили в понедельник днем в лесном массиве на северо-западе Москвы, ближайшее здание... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:41
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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москва, происшествия

На северо-западе Москвы обнаружили снаряд времен войны

15:41 27.07.2020
172
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСлужебная машина МЧС
Служебная машина МЧС
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Снаряд времен Великой Отечественной войны калибра 150 миллиметров обнаружили в понедельник днем в лесном массиве на северо-западе Москвы, ближайшее здание находится в 50 метрах от опасной находки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В лесном массиве вблизи дома №4, строение 1 на улице Шеногина обнаружен снаряд времен войны калибром 150 миллиметров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, до ближайшего здания порядка 50 метров. Место опасной находки огорожено, вызваны сапёры военной комендатуры.
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