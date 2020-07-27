В Колумбии хотят запретить экспорт живого скота морем, сообщили СМИ

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл – РИА Новости. Закон о запрете на экспорт живого скота морем внесен на рассмотрение конгресса Закон о запрете на экспорт живого скота морем внесен на рассмотрение конгресса Колумбии , сообщает телеканал Noticias Caracol

"Проект закона, который нацелен на прекращение экспорта кораблями живого скота, был внесен в конгресс. Это предложение покончить с этой жестокой и ненужной практикой", - отмечает СМИ.

Колумбия в год поставляет за рубеж примерно 100 тысяч быков, из которых около 10 тысяч гибнут во время транспортировки, их выкидывают в море.

Канал со ссылкой на защитников животных сообщает, что обычно в корабли стараются поместить как можно больше скота, за ним нет должного ухода во время путешествия, которое может длиться месяц, а посему они гибнут от недостатка еды и воды, будучи задавленными другими животными.