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В Колумбии хотят запретить экспорт живого скота морем, сообщили СМИ
Закон о запрете на экспорт живого скота морем внесен на рассмотрение конгресса Колумбии, сообщает телеканал Noticias Caracol. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:41
колумбия
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РИА Новости
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353
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колумбия, в мире

В Колумбии хотят запретить экспорт живого скота морем, сообщили СМИ

15:41 27.07.2020
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© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл – РИА Новости. Закон о запрете на экспорт живого скота морем внесен на рассмотрение конгресса Колумбии, сообщает телеканал Noticias Caracol.
"Проект закона, который нацелен на прекращение экспорта кораблями живого скота, был внесен в конгресс. Это предложение покончить с этой жестокой и ненужной практикой", - отмечает СМИ.
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Колумбия в год поставляет за рубеж примерно 100 тысяч быков, из которых около 10 тысяч гибнут во время транспортировки, их выкидывают в море.
Канал со ссылкой на защитников животных сообщает, что обычно в корабли стараются поместить как можно больше скота, за ним нет должного ухода во время путешествия, которое может длиться месяц, а посему они гибнут от недостатка еды и воды, будучи задавленными другими животными.
Одновременно в конгресс внесен закон, который предлагает, чтобы животные были признаны субъектами права в конституции.
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