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В Колумбии хотят запретить экспорт живого скота морем, сообщили СМИ
Закон о запрете на экспорт живого скота морем внесен на рассмотрение конгресса Колумбии, сообщает телеканал Noticias Caracol. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:41
2020-07-27T15:41
колумбия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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колумбия, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июл – РИА Новости.
Закон о запрете на экспорт живого скота морем внесен на рассмотрение конгресса Колумбии
, сообщает телеканал Noticias Caracol
.
"Проект закона, который нацелен на прекращение экспорта кораблями живого скота, был внесен в конгресс. Это предложение покончить с этой жестокой и ненужной практикой", - отмечает СМИ.
Колумбия в год поставляет за рубеж примерно 100 тысяч быков, из которых около 10 тысяч гибнут во время транспортировки, их выкидывают в море.
Канал со ссылкой на защитников животных сообщает, что обычно в корабли стараются поместить как можно больше скота, за ним нет должного ухода во время путешествия, которое может длиться месяц, а посему они гибнут от недостатка еды и воды, будучи задавленными другими животными.
Одновременно в конгресс внесен закон, который предлагает, чтобы животные были признаны субъектами права в конституции.