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В Британии впервые подтвердили коронавирус у домашнего кота
У домашнего кота в Британии впервые обнаружен коронавирус, но доказательств того, что животные могут заражать людей, пока нет, заявила главный ветеринарный врач РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:40
2020-07-27T15:40
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 27 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов.
У домашнего кота в Британии
впервые обнаружен коронавирус, но доказательств того, что животные могут заражать людей, пока нет, заявила главный ветеринарный врач Соединенного Королевства Кристин Миддлмисс.
"Проведенные тесты подтвердили, что вирус, отвечающий за COVID-19, был обнаружен у домашнего кота в Англии. Это очень редкий случай - домашнее животное демонстрирует легкие симптомы и выздоравливает в течение нескольких дней. Нет свидетельств, позволяющих предполагать, что домашние животные напрямую передают вирус людям", - говорится в распространенном в понедельник заявлении ветврача.
Коронавирус у кота был диагностирован 22 июля, это первый подтвержденный такой диагноз у домашнего животного в стране. Медики заявляют, что нашли подтверждения того, что животное заразилось от хозяев. В настоящее время и кот, и хозяева выздоровели.
Миддлмисс отмечает, что ее служба продолжит следить за ситуацией, и, если она ухудшится, выпустит дополнительные рекомендации для владельцев домашних животных. В настоящее время людям рекомендуется тщательно мыть руки до и после контакта с животными.
В апреле, после начала эпидемии коронавируса в Британии, ветеринары не рекомендовали выпускать на улицу кошек из домов, где живут заразившиеся коронавирусом или самоизолировавшиеся люди.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.