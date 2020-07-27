Узбекистан получит 800 швейцарских аппаратов ИВЛ на средства АБР

ТАШКЕНТ, 27 июл - РИА Новости. Швейцарские компании Medlogistics GmbH и Diatech S.A. поставят в Узбекистан 800 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) стоимостью 19,5 миллиона долларов за счет средств Азиатского банка развития (АБР), сообщили РИА Новости в понедельник в представительстве АБР в стране.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в середине апреля заявил, что Узбекистан закупил в России 500 аппаратов ИВЛ для лечения инфицированных коронавирусом COVID-19 и планирует закупить еще 2,3 тысячи аппаратов за счет средств АБР и Всемирного банка.
"Первые 100 аппаратов ИВЛ прибыли в Ташкент в рамках двух контрактов, подписанных со швейцарскими компаниями. Еще 700 аппаратов ИВЛ будут доставлены в ближайшие недели", - сказал представитель АБР.
Контракт на сумму 19,5 миллиона долларов подписан между швейцарскими Medlogistics GmbH и Diatech S.A. и ГУП "Узмедимпэкс" (входит в структуру минздрава Узбекистана) за счет средств займа АБР, уточнил собеседник агентства.
АБР в мае сообщил, что выделил властям Узбекистана 19,5 миллиона долларов на закупку 800 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из ранее предоставленного займа.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К понедельнику число зарегистрированных случаев составляло 20 820, скончались 117 пациентов, 11 105 выздоровели. Сейчас на лечении находятся 9 598 пациентов с COVID-19, в том числе 152 - в тяжелом состоянии, 65 - в крайне тяжелом.
Накануне власти страны продлили карантин в республике до 15 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако, с 10 июля из-за роста числа заболевших было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.