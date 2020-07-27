Узбекистан получит 800 швейцарских аппаратов ИВЛ на средства АБР

Медицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске

ТАШКЕНТ, 27 июл - РИА Новости. Швейцарские компании Medlogistics GmbH и Diatech S.A. поставят в Узбекистан 800 аппаратов искусственной вентиляции легких ( Швейцарские компании Medlogistics GmbH и Diatech S.A. поставят в Узбекистан 800 аппаратов искусственной вентиляции легких ( ИВЛ ) стоимостью 19,5 миллиона долларов за счет средств Азиатского банка развития (АБР), сообщили РИА Новости в понедельник в представительстве АБР в стране.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в середине апреля заявил, что Узбекистан закупил в России 500 аппаратов ИВЛ для лечения инфицированных коронавирусом COVID-19 и планирует закупить еще 2,3 тысячи аппаратов за счет средств АБР и Всемирного банка.

"Первые 100 аппаратов ИВЛ прибыли в Ташкент в рамках двух контрактов, подписанных со швейцарскими компаниями. Еще 700 аппаратов ИВЛ будут доставлены в ближайшие недели", - сказал представитель АБР.

Контракт на сумму 19,5 миллиона долларов подписан между швейцарскими Medlogistics GmbH и Diatech S.A. и ГУП "Узмедимпэкс" (входит в структуру минздрава Узбекистана) за счет средств займа АБР, уточнил собеседник агентства.

АБР в мае сообщил, что выделил властям Узбекистана 19,5 миллиона долларов на закупку 800 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из ранее предоставленного займа.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К понедельнику число зарегистрированных случаев составляло 20 820, скончались 117 пациентов, 11 105 выздоровели. Сейчас на лечении находятся 9 598 пациентов с COVID-19, в том числе 152 - в тяжелом состоянии, 65 - в крайне тяжелом.