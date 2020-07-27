https://ria.ru/20200727/1574991697.html
Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское
Минфин России предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:35
2020-07-27T17:03
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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https://ria.ru/20200724/1574833669.html
Олег 84
Игристое вино (шампанское) не может стоить 169₽ за бутылку.Нормальные люди это прекрасно понимают.
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Минфин России
предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале regulaton.gov.ru
.
Сейчас минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское) составляет 164 рубля за 0,75 литра готовой продукции, она была установлена в 2016 году и с тех пор не менялась.
В свою очередь, минимальную закупочную цену шампанского у производителя предлагается повысить на 2,6%, до 118 рублей за бутылку объемом 0,75 литра (с 115 рублей), оптовую — на три процента, до 137 рублей (с 133 рублей).
"Проектом приказа предусмотрено установление минимальных цен на игристое вино (шампанское), сформированных путем индексации действующих на сегодняшний день минимальных цен на прогнозный уровень инфляции на 2020 год в размере 3% согласно сценариям прогноза социально-экономического развития, разработанным Минэкономразвития России до 2024 года", — говорится в пояснительной записке к проекту.
В России устанавливаются минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. Сейчас МРЦ на водку составляет 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк — 433 рубля, на игристое вино (шампанское) — 164 рубля за 0,75 литра готовой продукции. МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.
На прошлой неделе Минфин опубликовал проект приказа, в соответствии с которым предлагается повысить с 2021 года МРЦ на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия в России. В частности, МРЦ на водку может вырасти на 3,5%, до 238 рублей за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции, на коньяк — на три процента, до 446 рублей.