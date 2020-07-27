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Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское
Минфин России предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:03
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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https://ria.ru/20200724/1574833669.html
Игристое вино (шампанское) не может стоить 169₽ за бутылку.Нормальные люди это прекрасно понимают.
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россия
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское

15:35 27.07.2020 (обновлено: 17:03 27.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШампанское "Абрау-Дюрсо"
Шампанское Абрау-Дюрсо
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Минфин России предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале regulaton.gov.ru.
Сейчас минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское) составляет 164 рубля за 0,75 литра готовой продукции, она была установлена в 2016 году и с тех пор не менялась.
В свою очередь, минимальную закупочную цену шампанского у производителя предлагается повысить на 2,6%, до 118 рублей за бутылку объемом 0,75 литра (с 115 рублей), оптовую — на три процента, до 137 рублей (с 133 рублей).
"Проектом приказа предусмотрено установление минимальных цен на игристое вино (шампанское), сформированных путем индексации действующих на сегодняшний день минимальных цен на прогнозный уровень инфляции на 2020 год в размере 3% согласно сценариям прогноза социально-экономического развития, разработанным Минэкономразвития России до 2024 года", — говорится в пояснительной записке к проекту.
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На прошлой неделе Минфин опубликовал проект приказа, в соответствии с которым предлагается повысить с 2021 года МРЦ на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия в России. В частности, МРЦ на водку может вырасти на 3,5%, до 238 рублей за бутылку объемом 0,5 литра готовой продукции, на коньяк — на три процента, до 446 рублей.
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Популярные комментарии
Игристое вино (шампанское) не может стоить 169₽ за бутылку.Нормальные люди это прекрасно понимают.
27 июля, 15:59
Олег 84
723000
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