Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале Минфин России предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале regulaton.gov.ru

Сейчас минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское) составляет 164 рубля за 0,75 литра готовой продукции, она была установлена в 2016 году и с тех пор не менялась.

В свою очередь, минимальную закупочную цену шампанского у производителя предлагается повысить на 2,6%, до 118 рублей за бутылку объемом 0,75 литра (с 115 рублей), оптовую — на три процента, до 137 рублей (с 133 рублей).

"Проектом приказа предусмотрено установление минимальных цен на игристое вино (шампанское), сформированных путем индексации действующих на сегодняшний день минимальных цен на прогнозный уровень инфляции на 2020 год в размере 3% согласно сценариям прогноза социально-экономического развития, разработанным Минэкономразвития России до 2024 года", — говорится в пояснительной записке к проекту.

В России устанавливаются минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. Сейчас МРЦ на водку составляет 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк — 433 рубля, на игристое вино (шампанское) — 164 рубля за 0,75 литра готовой продукции. МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.