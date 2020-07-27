В детсаду под Саратовом, где дети заболели COVID-19, отменили карантин

"В данном детском учреждении карантин снят... Первый ребенок там был выявлен бесконтактный, последнее посещение у него было 7 июля. По контакту с ним были обследованы 17 сотрудников данного учреждения и 108 детей. Был выявлен еще один случай у одного ребенка, тоже бессимптомно… Других случаев не было, сейчас учреждение приступило к работе", - сказала Архипова в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.