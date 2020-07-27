В детсаду под Саратовом, где дети заболели COVID-19, отменили карантин

САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число заболевших коронавирусом воспитанников детсада в городе Балаково Саратовской области возросло до двух, карантин в учреждении снят, детсад возобновил работу, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Галина Архипова.
Ранее комитет образования Балаковского района сообщил, что детский сад №19 в Балаково, третьем по величине городе области, закрыли на карантин с 13 по 22 июля после выявления коронавирусной инфекции у одного из детей, у которого не было признаков респираторного заболевания в период посещения дошкольного учреждения. В Роспотребнадзоре поясняли, что у ребенка выявили бессимптомное заболевание коронавирусом по контакту в семье.
"В данном детском учреждении карантин снят... Первый ребенок там был выявлен бесконтактный, последнее посещение у него было 7 июля. По контакту с ним были обследованы 17 сотрудников данного учреждения и 108 детей. Был выявлен еще один случай у одного ребенка, тоже бессимптомно… Других случаев не было, сейчас учреждение приступило к работе", - сказала Архипова в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 9015 случаев заражения коронавирусом, умерло 55 пациентов, выздоровело 5270.
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