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В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Введенные в Свердловской области ограничительные меры из-за коронавируса, в том числе режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, продлены до 3 августа,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
евгений куйвашев
свердловская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, евгений куйвашев, свердловская область, общество

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

15:32 27.07.2020
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© Фото предоставлено департаментом информационной политики губернатора Свердловской областиГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© Фото предоставлено департаментом информационной политики губернатора Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Введенные в Свердловской области ограничительные меры из-за коронавируса, в том числе режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, продлены до 3 августа, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 19 725 случаев. Всего уральские врачи вылечили 14 502 человека, 240 пациентов скончались.
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"Еще на неделю – до 3 августа – в Свердловской области продляются ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Глава региона попросил с пониманием отнестись к продлению режима, потому что власти действуют, исходя из текущей эпидситуации.
Как уточнили в оперативном штабе региона, до 3 августа продлен режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Остальные ограничительные и профилактические меры в связи с ситуацией по COVID-19 имеют бессрочный характер и действуют до особого решения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЕвгений КуйвашевСвердловская областьОбщество
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