В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Введенные в Введенные в Свердловской области ограничительные меры из-за коронавируса , в том числе режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, продлены до 3 августа, сообщил глава региона Евгений Куйвашев

По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 19 725 случаев. Всего уральские врачи вылечили 14 502 человека, 240 пациентов скончались.

"Еще на неделю – до 3 августа – в Свердловской области продляются ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Глава региона попросил с пониманием отнестись к продлению режима, потому что власти действуют, исходя из текущей эпидситуации.

Как уточнили в оперативном штабе региона, до 3 августа продлен режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Остальные ограничительные и профилактические меры в связи с ситуацией по COVID-19 имеют бессрочный характер и действуют до особого решения.