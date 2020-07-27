Додона на выборах готовы поддержать около 35% граждан, показал опрос

КИШИНЕВ, 27 июл — РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон может снова одержать победу на выборах на высший государственный пост, его готовы поддержать около 35% жителей республики, свидетельствуют представленные в понедельник данные социологического опроса Ассоциации социологов и демографов.
Респондентов спросили, за кого бы они проголосовали, если бы в ближайшее воскресенье прошли выборы президента республики. Кандидатуру Додона готовы поддержать 34,55% (35,8% в июне) респондентов, экс-премьера Майю Санду - 19,1% (19,2% - ранее).
Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе набрал бы 7,55% голосов (5,5% - ранее), председатель "Нашей партии" Ренато Усатый - 5,1% (4,1% - ранее), глава Демпартии Павел Филип - 4,35% (1,9% - ранее). Остальные возможные кандидаты на пост президента в совокупности набрали 4,15%.
Против всех готовы проголосовать 14,75% опрошенных, не могут ответить 4%, не хотят участвовать в выборах — 6,45%.
Выборы президента республики запланированы на 1 ноября.
Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов c 14 по 24 июля, в нем приняли участие 1175 человек из 87 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.