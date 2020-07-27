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Додона на выборах готовы поддержать около 35% граждан, показал опрос
Действующий президент Молдавии Игорь Додон может снова одержать победу на выборах на высший государственный пост, его готовы поддержать около 35% жителей... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:32
андрей нэстасе
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ренато усатый
игорь додон
молдавия
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андрей нэстасе, майя санду, ренато усатый, игорь додон, молдавия, в мире

Додона на выборах готовы поддержать около 35% граждан, показал опрос

15:32 27.07.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 июл — РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон может снова одержать победу на выборах на высший государственный пост, его готовы поддержать около 35% жителей республики, свидетельствуют представленные в понедельник данные социологического опроса Ассоциации социологов и демографов.
Респондентов спросили, за кого бы они проголосовали, если бы в ближайшее воскресенье прошли выборы президента республики. Кандидатуру Додона готовы поддержать 34,55% (35,8% в июне) респондентов, экс-премьера Майю Санду - 19,1% (19,2% - ранее).
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Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе набрал бы 7,55% голосов (5,5% - ранее), председатель "Нашей партии" Ренато Усатый - 5,1% (4,1% - ранее), глава Демпартии Павел Филип - 4,35% (1,9% - ранее). Остальные возможные кандидаты на пост президента в совокупности набрали 4,15%.
Против всех готовы проголосовать 14,75% опрошенных, не могут ответить 4%, не хотят участвовать в выборах — 6,45%.
Выборы президента республики запланированы на 1 ноября.
Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов c 14 по 24 июля, в нем приняли участие 1175 человек из 87 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.
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