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В Портленде в акциях протеста участвовали несколько сотен человек
Несколько сотен человек приняли участие в протестах в воскресенье недалеко от здания суда имени Марка Хэтфилда в американском Портленде (штат Орегон), где... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:31
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джордж флойд, дональд трамп, портленд, в мире

В Портленде в акциях протеста участвовали несколько сотен человек

15:31 27.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания суда в Портленде
Участники акции протеста у здания суда в Портленде
© Sputnik
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Несколько сотен человек приняли участие в протестах в воскресенье недалеко от здания суда имени Марка Хэтфилда в американском Портленде (штат Орегон), где волнения не стихают уже почти два месяца, сообщает полицейское управление Портленда.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что сотрудники федеральных правоохранительных органов разогнали массовый протест в американском Портленде, где волнения не стихают уже почти два месяца, попытки городской полиции оттеснить протестующих еще дальше от центра почти не встретили сопротивления.
Протестующие и демонстранты на улице Сиэтла
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Как сообщается, 26 июля толпа из нескольких сотен человек собралась вдоль 3-й ЮЗ авеню, сконцентрировавшись в основном снаружи здания суда имени Марка Хэтфилда. Люди перекрыли улицы в районе вокруг здания суда. В течение нескольких часов они кричали, пели, стучали по ограждению и кидали через него предметы.
Около 23.45 по местному времени (27 июля, 9.45 мск) люди начали запускать пиротехнические изделия через ограду. Спустя некоторое время люди перелезли через ограждение и проникли в портик.
Примерно в это же время группа людей разожгла огонь в сквере Лаунсдейл.
Около 01.00 (11.00 мск) кто-то устроил пожар за ограждением вдоль 3-й ЮЗ авеню. После того, как он погас, десятки людей приблизились к внешней части ограды, прикрываясь, и начали бросать через нее предметы.
В течение следующих нескольких часов толпа рассредоточилась. Как говорится в сообщении, полиция Портленда не участвовала в разгоне, не производила арестов и не применяла слезоточивый газ.
В Портленде и ряде других городов США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.
Протесты в Портленде
24 июля, 07:31
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Джордж ФлойдДональд ТрампПортлендВ мире
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