https://ria.ru/20200727/1574991198.html
Россиян предупредили о смертельной опасности рыбы
При неправильной обработке рыбная продукция может стать причиной смертельно опасных паразитарных болезней, предупреждает Роспотребнадзор. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:30
2020-07-27T15:33
здоровье
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости
. При неправильной обработке рыбная продукция может стать причиной смертельно опасных паразитарных болезней, предупреждает Роспотребнадзор
.
Как отмечается в сообщении, описторхоз, дифиллоботриоз, эхинококкоз, трихинеллез и другие биогельминтозы способны нанести значительный ущерб здоровью, привести к серьезным осложнениям, инвалидности, а в ряде случаев даже к летальному исходу.
Паразитозами можно заразиться при употреблении не только рыбы, но и ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки.
В России больше всего распространены описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы. Чаще всего люди заражаются описторхозом: в 2019 году было зарегистрировано более 19,5 тысячи случаев.
"Заражение человека происходит при употреблении в пищу рыбы семейства карповых: язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, уклея, гольян, жерех, подуст и других в необеззараженном виде", — сообщает пресс-служба ведомства.
При употреблении рыбной продукции также существует риск заражения анизакидозом или дифиллоботриозом — они характеризуются развитием патологических процессов в желудочно-кишечном тракте. Дифиллоботриоз часто сопровождается анемией.
Чтобы обезопасить себя от этих болезней, нужно варить рыбу не менее 15 минут с момента закипания либо жарить в масле не менее 20 минут. Мелкую рыбу необходимо солить в течение 14 дней, крупную — 40 дней из расчета два килограмма соли на десять килограммов рыбы.