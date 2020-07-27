Более 40% граждан Молдавии хотят присоединения к ЕАЭС, показал опрос

В январе этого года, согласно данным опроса, 40,1% респондентов заявляли, что отдали бы голос за ЕАЭС. Сотрудничество с Евросоюзом поддерживали 38,7% опрошенных. При этом 7,8% населения выступили бы против обоих союзов, 7% респондентов не определились с решением, а оставшиеся 6,4% не стали бы принимать участие в подобном голосовании.