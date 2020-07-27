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Вьетнам зарегистрировал еще 11 случаев заражения коронавирусом в Дананге
Национальный комитет по предотвращению распространения и контролю коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировал в понедельник еще 11 случаев заражения в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:30
коронавирус covid-19
дананг
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коронавирус covid-19, дананг, вьетнам, в мире

Вьетнам зарегистрировал еще 11 случаев заражения коронавирусом в Дананге

15:30 27.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
БАНГКОК, 27 июл – РИА Новости. Национальный комитет по предотвращению распространения и контролю коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировал в понедельник еще 11 случаев заражения в городе Дананге, сообщает интернет-портал правительства Вьетнама.
Ранее в новом кластере заражений, возникшем в Дананге, были зарегистрированы 4 случая заражения, два пациента находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.
Одиннадцать новых пациентов, зарегистрированных в понедельник – жители Дананга в возрасте от 24 до 70 лет, сообщает портал. Двое среди них – медицинские работницы больницы Da Nang Hospital, еще 7 человек – пациенты той же больницы, изначально госпитализированные с диагнозами, не связанными с COVID-19, говорится в сообщении.
Ранее в понедельник интернет-портал правительства Вьетнама сообщил, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля – начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны.
Новый тип вируса, по первым наблюдениям и результатам первых исследований вьетнамских медиков, является более агрессивным, чем ранее известные во Вьетнаме типы вируса: он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.
Туристы в защитных масках возле закрытого пляжа в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
Вчера, 14:06Распространение нового коронавируса
Россияне не обращались в дипмиссии из-за вспышки COVID-19 в Дананге
До вспышки в Дананге случаи заражения внутри страны во Вьетнаме не регистрировались в течение более трех месяцев.
Проникновение нового типа вируса в центральный регион Вьетнама, где расположен город Дананг, эксперты министерства здравоохранения страны связывают либо с въездом в страну нелегальных мигрантов, либо с мутацией вируса в условиях одной из больниц Дананга.
Власти Дананга блокировали в городе и его окрестностях несколько районов с наивысшей опасностью распространения инфекции, это те районы, в которых в последние дни были обнаружены заболевшие. На территории Дананга запрещены собрания более 30 человек, введен запрет на массовые мероприятия, торжества и спортивные соревнования, а также снова введены обязательный масочный режим и социальная дистанция.
С начала пандемии во Вьетнаме заболел коронавирусной инфекцией, с учетом 11 новых случаев, 431 человек, полностью выздоровели 365 человек. Смертей от коронавируса в стране пока не зарегистрировано. Из 431 случая заболевания 276 – ввозные: в этих случаях инфицированными оказались вьетнамцы, возвращающиеся на родину из-за границы вывозными авиарейсами, и несколько иностранцев, прибывших в страну. До вспышки в Дананге во Вьетнаме не было заражений внутри страны в течение 99 дней.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19ДанангВьетнамВ мире
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