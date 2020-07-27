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Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей
Курс евро достигнул 84,05 рубля, обновив максимум против российской валюты с 22 апреля. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:24
динамика курсов валют
московская биржа
экономика
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Обнуление прошло. Теперь только вверх.
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Жаль тут материться нельзя...
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569151533_0:266:2944:1922_1400x0_80_0_0_185d332f019c652352bfd57e0a310ef1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, московская биржа, экономика

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей

15:29 27.07.2020 (обновлено: 17:24 27.07.2020)
6978
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка возле электронного табло с курсами валют в Москве
Девушка возле электронного табло с курсами валют в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Курс евро достигнул 84,05 рубля, обновив максимум против российской валюты с 22 апреля.
При этом, как следует из данных Московской биржи, курс доллара расчетами "завтра" на 15:12 (мск) снижался на 25 копеек, до 71,49 рубля.
Здание Центрального банка РФ
25 июля, 08:00
ЦБ опустил ставку до минимума. Что будет с вкладами, ипотекой и рублем
Официальный курс европейской валюты к рублю, установленный Центральным банком на вторник, поднялся на 67,28 копейки (до 83,7759 рубля), доллар опустился на 1,24 копейки — до 71,585 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 29,59 копейки, составив 77,0709 рубля.
Баррель смеси марки Brent с поставками в октябре подешевел на 0,57% — до 43,53 доллара. Несмотря на умеренное снижение, стоимость нефтяных фьючерсов остается на уровне выше 43 долларов: по оценкам аналитиков, это нейтрально отражается на рубле.
Денежные купюры
22 июля, 00:04
Россияне возвращают валюту на вклады второй месяц подряд
2220462351
Обсудить 17
Динамика курсов валютМосковская биржаЭкономика
Популярные комментарии
Обнуление прошло. Теперь только вверх.
27 июля, 16:58
Иван Чугайнов
3240214
Жаль тут материться нельзя...
27 июля, 15:45
РКРобин Капюшон
2551111
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