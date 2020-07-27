Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей

ЦБ опустил ставку до минимума. Что будет с вкладами, ипотекой и рублем

ЦБ опустил ставку до минимума. Что будет с вкладами, ипотекой и рублем

Официальный курс европейской валюты к рублю, установленный Центральным банком на вторник, поднялся на 67,28 копейки (до 83,7759 рубля), доллар опустился на 1,24 копейки — до 71,585 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 29,59 копейки, составив 77,0709 рубля.