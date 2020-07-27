https://ria.ru/20200727/1574990991.html
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей
Курс евро достигнул 84,05 рубля, обновив максимум против российской валюты с 22 апреля. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:29
2020-07-27T17:24
динамика курсов валют
московская биржа
экономика
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https://ria.ru/20200725/1574887507.html
https://ria.ru/20200722/1574682942.html
Иван Чугайнов
Обнуление прошло. Теперь только вверх.
43
Робин Капюшон
Жаль тут материться нельзя...
34
17
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569151533_0:266:2944:1922_1400x0_80_0_0_185d332f019c652352bfd57e0a310ef1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, московская биржа, экономика
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Курс евро достигнул 84,05 рубля, обновив максимум против российской валюты с 22 апреля.
При этом, как следует из данных Московской биржи
, курс доллара расчетами "завтра" на 15:12 (мск) снижался на 25 копеек, до 71,49 рубля.
Официальный курс европейской валюты к рублю, установленный Центральным банком на вторник, поднялся на 67,28 копейки (до 83,7759 рубля), доллар опустился на 1,24 копейки — до 71,585 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 29,59 копейки, составив 77,0709 рубля.
Баррель смеси марки Brent
с поставками в октябре подешевел на 0,57% — до 43,53 доллара. Несмотря на умеренное снижение, стоимость нефтяных фьючерсов остается на уровне выше 43 долларов: по оценкам аналитиков, это нейтрально отражается на рубле.