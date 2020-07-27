В совете при Минтруде оценили меры поддержки во время пандемии

"У нас были намечены совещания, в ближайшее время они пройдут, по положению семей с детьми и их поддержке. Вот многие меры были приняты во время пандемии … и сейчас нужно соотнести как раз вот то, что было сделано, с новыми, обозначенными президентом целями и понять, что нужно корректировать, что нужно менять, что было временным … а что, может быть, должно остаться", - сказала она.