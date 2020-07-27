В совете при Минтруде оценили меры поддержки во время пандемии

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Меры поддержки, введенные в РФ из-за пандемии коронавирусной инфекции, нужно соотнести с обозначенными президентом целями национального развития, возможно, какие-то должны остаться на постоянной основе, рассказала РИА Новости председатель общественного совета при Минтруде РФ Елена Тополева-Солдунова.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". Согласно документу, в стране до указанного срока должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения, а уровень бедности должен быть снижен в два раза по сравнению с данными 2017 года.
"У нас были намечены совещания, в ближайшее время они пройдут, по положению семей с детьми и их поддержке. Вот многие меры были приняты во время пандемии … и сейчас нужно соотнести как раз вот то, что было сделано, с новыми, обозначенными президентом целями и понять, что нужно корректировать, что нужно менять, что было временным … а что, может быть, должно остаться", - сказала она.
Тополева-Солдунова отметила, что в данной ситуации очень важно, чтобы у министерства была обратная связь от тех людей, которым помогали, которые еще могут нуждаться в помощи.
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