Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1574990703.html
В совете при Минтруде оценили меры поддержки во время пандемии
Меры поддержки, введенные в РФ из-за пандемии коронавирусной инфекции, нужно соотнести с обозначенными президентом целями национального развития, возможно,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
елена тополева-солдунова
владимир путин
жизнь без преград
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571694450_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_a2d0d816bf3de3104b7660ad73f13d16.jpg
https://ria.ru/20200727/1574981258.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571694450_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_a2d0d816bf3de3104b7660ad73f13d16.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571694450_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_37ebc2f1242234921a50cad92fd2e5fd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571694450_501:0:2501:2000_1400x0_80_0_0_9d18f084f5b7ac0c2cee7d5c9210dac1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, елена тополева-солдунова, владимир путин, жизнь без преград, общество

В совете при Минтруде оценили меры поддержки во время пандемии

15:26 27.07.2020
157
© РИА Новости / Владимир ПесняЭкран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
Экран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Меры поддержки, введенные в РФ из-за пандемии коронавирусной инфекции, нужно соотнести с обозначенными президентом целями национального развития, возможно, какие-то должны остаться на постоянной основе, рассказала РИА Новости председатель общественного совета при Минтруде РФ Елена Тополева-Солдунова.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". Согласно документу, в стране до указанного срока должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения, а уровень бедности должен быть снижен в два раза по сравнению с данными 2017 года.
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Вчера, 13:46Распространение нового коронавируса
В СПЧ предложили поддержать семьи волонтеров, умерших от COVID-19
"У нас были намечены совещания, в ближайшее время они пройдут, по положению семей с детьми и их поддержке. Вот многие меры были приняты во время пандемии … и сейчас нужно соотнести как раз вот то, что было сделано, с новыми, обозначенными президентом целями и понять, что нужно корректировать, что нужно менять, что было временным … а что, может быть, должно остаться", - сказала она.
Тополева-Солдунова отметила, что в данной ситуации очень важно, чтобы у министерства была обратная связь от тех людей, которым помогали, которые еще могут нуждаться в помощи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Господдержка семей с детьми: антикризисные меры
25 мая, 15:03Распространение нового коронавируса
Господдержка семей с детьми: антикризисные меры
100020
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕлена Тополева-СолдуноваВладимир ПутинЖизнь без преградОбщество
Рекомендуем
Американский многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk (Черный ястреб)
В Афганистане при крушении вертолета пострадали пять человек
Полиция
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Здание парламента Молдавии
Более 40% граждан Молдавии хотят присоединения к ЕАЭС, показал опрос
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Вьетнам зарегистрировал еще 11 случаев заражения коронавирусом в Дананге
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Южном Бутово неизвестный стрелял в мужчину
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
В Саратовской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 55
Синагога на острове Джерба в Тунисе
Эксперты считают, что вскоре Тунис откроется для россиян
Каспийское море
Глава ОСК предложил создать контейнеровоз для работы на Каспии
Морской лещ на гриле
Россиян предупредили о смертельной опасности рыбы
Президент Молдавии Игорь Додон
Додона на выборах готовы поддержать около 35% граждан, показал опрос
Девушка возле электронного табло с курсами валют в Москве
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей
Участники акции протеста у здания суда в Портленде
В Портленде в акциях протеста участвовали несколько сотен человек
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Moderna начала третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19
Мечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле
В РПЦ прокомментировали намаз в Айя-Софии и поджог храма в Нанте
Машина скорой помощи
В Подмосковье с начала года более 50 детей выпали из окон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
Лента новостейМолния