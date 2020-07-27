Mastercard запустила в России сервис безналичных чаевых

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Международная платежная система Mastercard запустила в России сервис для безналичной оплаты чаевых - деньги будут моментально поступать на карту официанта, сообщила платежная система в понедельник.

"Оставить безналичные чаевые можно быстро, просто и безопасно, и они моментально и адресно направляются на карту официанта. В основе безналичных чаевых – специальная умная платформа Mastercard Transfer HUB, на которой в России уже реализован ряд проектов денежных переводов. Эквайером выступает РНКО "Деньги.Мэйл.Ру", - говорится в пресс-релизе Mastercard.

Для безналичной оплаты чаевых гостю ресторана достаточно считать своим смартфоном специальную NFC-метку или QR-код, который есть у официанта. Затем на веб-странице сервиса на своем смартфоне гость может оценить обслуживание, оставить комментарии и указать сумму на чай. Оплатить чаевые можно любой банковской картой, а также через мобильные кошельки Apple Pay или Google Pay. Никаких приложений гостям скачивать не нужно, сервис работает в браузере.

Сотрудникам ресторанов достаточно создать учетную запись в Etiquette, при смене работы или с выпуском новой банковской карты не нужно каждый раз обновлять свои данные, чтобы продолжать получать чаевые.