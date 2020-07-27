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Mastercard запустила в России сервис безналичных чаевых
Международная платежная система Mastercard запустила в России сервис для безналичной оплаты чаевых - деньги будут моментально поступать на карту официанта,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:45
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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google, apple, mastercard, inc., технологии, экономика

Mastercard запустила в России сервис безналичных чаевых

15:26 27.07.2020 (обновлено: 15:45 27.07.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Александр Кряжев
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Международная платежная система Mastercard запустила в России сервис для безналичной оплаты чаевых - деньги будут моментально поступать на карту официанта, сообщила платежная система в понедельник.
"Оставить безналичные чаевые можно быстро, просто и безопасно, и они моментально и адресно направляются на карту официанта. В основе безналичных чаевых – специальная умная платформа Mastercard Transfer HUB, на которой в России уже реализован ряд проектов денежных переводов. Эквайером выступает РНКО "Деньги.Мэйл.Ру", - говорится в пресс-релизе Mastercard.
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Для безналичной оплаты чаевых гостю ресторана достаточно считать своим смартфоном специальную NFC-метку или QR-код, который есть у официанта. Затем на веб-странице сервиса на своем смартфоне гость может оценить обслуживание, оставить комментарии и указать сумму на чай. Оплатить чаевые можно любой банковской картой, а также через мобильные кошельки Apple Pay или Google Pay. Никаких приложений гостям скачивать не нужно, сервис работает в браузере.
Сотрудникам ресторанов достаточно создать учетную запись в Etiquette, при смене работы или с выпуском новой банковской карты не нужно каждый раз обновлять свои данные, чтобы продолжать получать чаевые.
На платформе могут зарегистрироваться официанты, повара, менеджеры и получать электронные чаевые на карты ведущих международных платёжных систем, выпущенных любым российским банком. Им не придется производить дополнительных действий для получения чаевых к себе на карту. Как только гость отправит чаевые, они в большинстве случаев менее чем через минуту зачисляются на банковскую карту, которая привязана к аккаунту. Для держателей карт Mastercard комиссия может составить менее 2,5%.
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