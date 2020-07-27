Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200727/1574990235.html
Ученые выяснили, какие клетки мозга отвечают за секс и агрессию
Американские ученые обнаружили в мозге мышей нейронную связь между задним отделом миндалевидного тела и гипоталамусом, которая отвечает у самцов за сексуальное... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T18:02
риа наука
нейрофизиология
биология
здоровье
открытия - риа наука
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155975/97/1559759714_0:448:2052:1602_1400x0_80_0_0_c10b3aba7f1d8f9b6bd4d030da9f3079.jpg
https://ria.ru/20200702/1573785412.html
https://ria.ru/20200521/1571794932.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155975/97/1559759714_0:448:2052:1602_1400x0_80_0_0_c10b3aba7f1d8f9b6bd4d030da9f3079.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155975/97/1559759714_0:255:2052:1794_1400x0_80_0_0_1d93c9f77a5c9f9dc8ca68e2a02fc11a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155975/97/1559759714_2:0:2050:2048_1400x0_80_0_0_ac6952b0f485642018b23b6f6462015b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нейрофизиология, биология, здоровье, открытия - риа наука, сша

Ученые выяснили, какие клетки мозга отвечают за секс и агрессию

18:00 27.07.2020 (обновлено: 18:02 27.07.2020)
2622
© Depositphotos / lightsourceКогнитивная нейробиология
Когнитивная нейробиология
© Depositphotos / lightsource
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Американские ученые обнаружили в мозге мышей нейронную связь между задним отделом миндалевидного тела и гипоталамусом, которая отвечает у самцов за сексуальное влечение и агрессию. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.
Нейрофизиологам давно известно, что задний отдел амигдалы, или миндалевидного тела оказывает огромное влияние на социальное поведение, но о связи его с сексуальным влечением до последнего времени не было известно.
Ученые из Медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете и Калифорнийского университета в Сан-Диего наблюдали на мышах, как работают две отдельные группы клеток мозга, которые обеспечивают связь между задним отделом миндалины и частями гипоталамуса, ответственными за секс и агрессию.
Результаты эксперимента показали, что эти нейроны у самцов они служат своеобразными "выключателями" состояний стремления к спариванию и агрессии, а также посылают сигналы между частями мозга, которые вместе регулируют эмоции, включая страх и беспокойство.
Поддержание сигнала в одной из групп — MPN-сигнальных клеток — приводило к тому, что самцы продолжали настойчиво ухаживать за невосприимчивыми самками, что они обычно не делали, а также могли спариваться несколько раз подряд.
Иллюстрация, показывающая, как липидные пузырьки повреждаются альфа-синуклеином белка Паркинсона
2 июля, 12:44РИА Наука
Ученые определили механизм разрушения клеток мозга при болезни Паркинсона
Блокирование другой группы — VMHvl-сигнальных клеток — делало грызунов более спокойными, а их активирование — наоборот — мыши становились необычайно агрессивными, нападали даже на своих самок и знакомых самцов.
"Наши результаты дают новое понимание важной роли, которую играет задняя миндалина в стимулировании социального поведения мужчин, такого как секс и агрессия", — приводятся в пресс-релизе медицинского факультета Нью-Йоркского университета слова руководителя исследования доктора Такаси Ямагучи (Takashi Yamaguchi) из Медицинского центра Лангона и Института нейронауки.
В ходе исследования ученые наблюдали активность клеток миндалины и соседнего гипоталамуса, где расположены структуры MPN и VMHvl, у более чем 100 мышей-самцов.
Авторы измерили, как часто нервные клетки естественным образом запускали сигналы в течение дня животных. Они обнаружили, что MPN-сигнальные клетки были наиболее активны во время секса, тогда как VMHvl-сигнальные клетки были наиболее активны во время конфронтации с другими самцами.
Затем для каждой из двух групп клеток исследователи подавляли или активировали нейроны и наблюдали, как часто мыши пытались найти себе пару или напасть на незнакомого самца, помещенного в их клетку.
"Наше новое понимание того, какие клетки побуждают к сексуальному и агрессивному поведению, должно помочь нам выбрать лучшие мишени мозга при разработке будущих методов лечения психических расстройств", — говорит первый автор статьи Даю Лин из Медицинского центра Лангона и Института нейронауки.
Ученые планируют продолжить свои эксперименты, чтобы выяснить, как работают две выявленные ими группы нервных клеток на самках грызунов, а также насколько можно переносить результаты наблюдений за мышами на человека.
Коронавирус COVID-19
21 мая, 16:35Распространение нового коронавируса
Ученые рассказали о влиянии коронавируса на нейроны мозга
952101
Обсудить 0
РИА НауканейрофизиологиябиологияЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаСША
Рекомендуем
Так художник представил себе эволюцию Вселенной и рождение эха Большого Взрыва
Физики уточнили постоянную Хаббла и возраст Вселенной
Андрей Григорьев-Аполлонов. Премьера фильма Майкл Джексон: Вот и всё
У рыжего из "Иванушек" появилась девушка на 30 лет младше него
Российские флаги на митинге в Севастополе
В Крыму назвали единственно верное решение "украинского вопроса"
Зажженная конфорка
Болгария остановила транзит газа в Грецию из-за аварии
Заводские ходовые испытания подводной лодки. Вид на левый борт
"Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка
Мужчина отдыхает на диване
Психологи определили оптимальное для счастья сочетание работы и отдыха
Тропический ливень затопил Москву
Затопленную станцию "Ботанический сад" сняли на видео
Забор крови на анализ перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
В РАН назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19
Президент Косово Хашим Тачи в Приштине
Глава Косово сообщил о получении техники из США
Девушка выбирает правильное питание
Ученые назвали продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях
Террорист, ликвидированный сотрудниками правоохранительных органов в Москве в районе Химок
Таджикистан проверяет данные о ликвидированном в Подмосковье террористе
Морской лещ на гриле
Россиян предупредили о смертельной опасности рыбы
Знак евро на табло курса валют
Эксперты рассказали, стоит ли ожидать евро по 90 рублей
Нячанг, Вьетнам
В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о новом типе коронавируса
В Москве ожидается ураган
В Москве госпитализировали двоих мужчин после попадания молнии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
Лента новостейМолния