Ученые выяснили, какие клетки мозга отвечают за секс и агрессию

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Американские ученые обнаружили в мозге мышей нейронную связь между задним отделом миндалевидного тела и гипоталамусом, которая отвечает у самцов за сексуальное влечение и агрессию. Результаты исследования опубликованы в журнале Американские ученые обнаружили в мозге мышей нейронную связь между задним отделом миндалевидного тела и гипоталамусом, которая отвечает у самцов за сексуальное влечение и агрессию. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience

Нейрофизиологам давно известно, что задний отдел амигдалы, или миндалевидного тела оказывает огромное влияние на социальное поведение, но о связи его с сексуальным влечением до последнего времени не было известно.

Ученые из Медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете и Калифорнийского университета в Сан-Диего наблюдали на мышах, как работают две отдельные группы клеток мозга, которые обеспечивают связь между задним отделом миндалины и частями гипоталамуса, ответственными за секс и агрессию.

Результаты эксперимента показали, что эти нейроны у самцов они служат своеобразными "выключателями" состояний стремления к спариванию и агрессии, а также посылают сигналы между частями мозга, которые вместе регулируют эмоции, включая страх и беспокойство.

Поддержание сигнала в одной из групп — MPN-сигнальных клеток — приводило к тому, что самцы продолжали настойчиво ухаживать за невосприимчивыми самками, что они обычно не делали, а также могли спариваться несколько раз подряд.

Блокирование другой группы — VMHvl-сигнальных клеток — делало грызунов более спокойными, а их активирование — наоборот — мыши становились необычайно агрессивными, нападали даже на своих самок и знакомых самцов.

"Наши результаты дают новое понимание важной роли, которую играет задняя миндалина в стимулировании социального поведения мужчин, такого как секс и агрессия", — приводятся в пресс-релизе медицинского факультета Нью-Йоркского университета слова руководителя исследования доктора Такаси Ямагучи (Takashi Yamaguchi) из Медицинского центра Лангона и Института нейронауки.

В ходе исследования ученые наблюдали активность клеток миндалины и соседнего гипоталамуса, где расположены структуры MPN и VMHvl, у более чем 100 мышей-самцов.

Авторы измерили, как часто нервные клетки естественным образом запускали сигналы в течение дня животных. Они обнаружили, что MPN-сигнальные клетки были наиболее активны во время секса, тогда как VMHvl-сигнальные клетки были наиболее активны во время конфронтации с другими самцами.

Затем для каждой из двух групп клеток исследователи подавляли или активировали нейроны и наблюдали, как часто мыши пытались найти себе пару или напасть на незнакомого самца, помещенного в их клетку.

"Наше новое понимание того, какие клетки побуждают к сексуальному и агрессивному поведению, должно помочь нам выбрать лучшие мишени мозга при разработке будущих методов лечения психических расстройств", — говорит первый автор статьи Даю Лин из Медицинского центра Лангона и Института нейронауки.