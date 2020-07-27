В Афганистане при крушении вертолета пострадали пять человек

"Сегодня, в 8.40 утра (7.10 мск) вертолет Black Hawk ВВС Афганистана, пытаясь приземлиться в районе Каджаки провинции Гильменд, по технической причине потерпел крушение. К несчастью, пять человек, находившиеся на борту вертолета, получили незначительные ранения", - говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте министерства в Twitter.

Ранее официальный представитель губернатора провинции Омар Звак заявил РИА Новости, что вертолет совершил вынужденную посадку, двое военнослужащих армии Афганистана получили ранения. Как позже сообщал телеканал 1TV со ссылкой на источник, в результате происшествия погиб пилот вертолета. По данным собеседника телеканала, вертолет был сбит. Другой местный телеканал Tolo News со ссылкой на источник в структурах безопасности сообщал, что вертолет перевозил раненых и был вынужден сесть, когда его атаковали боевики.