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В Афганистане при крушении вертолета пострадали пять человек
Пять человек получили ранения в результате крушения вертолета Black Hawk афганских ВВС в провинции Гильменд на юге страны, сообщает министерство обороны... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:23
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афганистан, в мире

В Афганистане при крушении вертолета пострадали пять человек

15:23 27.07.2020
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© AP Photo / Brennan LinsleyАмериканский многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб")
Американский многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk (Черный ястреб)
© AP Photo / Brennan Linsley
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пять человек получили ранения в результате крушения вертолета Black Hawk афганских ВВС в провинции Гильменд на юге страны, сообщает министерство обороны Афганистана.
"Сегодня, в 8.40 утра (7.10 мск) вертолет Black Hawk ВВС Афганистана, пытаясь приземлиться в районе Каджаки провинции Гильменд, по технической причине потерпел крушение. К несчастью, пять человек, находившиеся на борту вертолета, получили незначительные ранения", - говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте министерства в Twitter.
Ранее официальный представитель губернатора провинции Омар Звак заявил РИА Новости, что вертолет совершил вынужденную посадку, двое военнослужащих армии Афганистана получили ранения. Как позже сообщал телеканал 1TV со ссылкой на источник, в результате происшествия погиб пилот вертолета. По данным собеседника телеканала, вертолет был сбит. Другой местный телеканал Tolo News со ссылкой на источник в структурах безопасности сообщал, что вертолет перевозил раненых и был вынужден сесть, когда его атаковали боевики.
Вертолет Black Hawk (Черный ястреб)
Вчера, 11:27
В Афганистане при крушении вертолета погиб пилот, сообщили СМИ
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