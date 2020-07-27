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В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 1140
Число медицинских работников, зараженных коронавирусной инфекцией в Саратовской области, увеличилось до 1140, большинство из них выздоровели и вернулись к... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:19
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 1140

15:18 27.07.2020 (обновлено: 15:19 27.07.2020)
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число медицинских работников, зараженных коронавирусной инфекцией в Саратовской области, увеличилось до 1140, большинство из них выздоровели и вернулись к работе, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
По данным минздрава области на 23 июля, число заразившихся коронавирусом медработников в области составляло 1093, из них семь человек умерли, в том числе пятеро от иной тяжелой патологии.
"На сегодняшний день по статистике инфицированных 1140... Большинство из них были бессимптомными, уже существенное (их) количество перестало вирус выделять и соответственно они приступили к выполнению своих обязанностей. К счастью, дополнительных случаев гибели медицинских работников как от коронавируса, так и от сопутствующей патологии не было", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 9015 случаев заражения коронавирусом, умерли 55 пациентов, выздоровели 5270.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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