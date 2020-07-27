В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 1140

По данным минздрава области на 23 июля, число заразившихся коронавирусом медработников в области составляло 1093, из них семь человек умерли, в том числе пятеро от иной тяжелой патологии.

"На сегодняшний день по статистике инфицированных 1140... Большинство из них были бессимптомными, уже существенное (их) количество перестало вирус выделять и соответственно они приступили к выполнению своих обязанностей. К счастью, дополнительных случаев гибели медицинских работников как от коронавируса, так и от сопутствующей патологии не было", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.