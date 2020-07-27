Эксперты считают, что вскоре Тунис откроется для россиян

Представители розничных туристических компаний высказывают свое мнение, что для поддержки выездного туризма было бы хорошо открыть эту страну. Сейчас для Туниса российские туристы по-прежнему остаются в "красной" зоне, то есть лишены права въезда. Однако ситуация быстро меняется. Списки государств, для которых открываются границы, постоянно обновляются.