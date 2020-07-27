https://ria.ru/20200727/1574989412.html
Эксперты считают, что вскоре Тунис откроется для россиян
В Российском союзе туриндустрии предполагают, что вслед за Турцией, Великобританией и Танзанией для российских путешественников откроется Тунис, сообщает... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:17
2020-07-27T16:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, кипр, тунис (страна), доминикана, греция, оаэ, таиланд
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости.
В Российском союзе туриндустрии предполагают, что вслед за Турцией, Великобританией и Танзанией для российских путешественников откроется Тунис, сообщает
Tourdom.
Представители розничных туристических компаний высказывают свое мнение, что для поддержки выездного туризма было бы хорошо открыть эту страну. Сейчас для Туниса российские туристы по-прежнему остаются в "красной" зоне, то есть лишены права въезда. Однако ситуация быстро меняется. Списки государств, для которых открываются границы, постоянно обновляются.
"Тунис — очень востребованное направление с отличным соотношением цены и качества, инфраструктурой отдыха и реабилитации", – отметил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.
Также в списке желанных для россиян направлений российские путешественники называют ОАЭ, Грецию, Кипр, Таиланд, Доминикану.