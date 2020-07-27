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Рахманов рассказал Путину о росте зарплат в ОСК
Заработная плата в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) растет ежегодно примерно на 7%, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов на встрече с президентом РФ РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:16
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
владимир путин
экономика
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алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, владимир путин, экономика

Рахманов рассказал Путину о росте зарплат в ОСК

15:16 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАО Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) Алексей Рахманов во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов во время встречи
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Заработная плата в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) растет ежегодно примерно на 7%, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы стабильно платим заработную плату, она имеет тенденцию к росту и двигается приблизительно где-то на уровне семи процентов в год с учетом того, что пропорционально растет как выработка, производительность труда, так и, собственно говоря, возможности людей зарабатывать достойную зарплату. То есть если 2017, 2018, 2019 годы она росла приблизительно 0,7–0,8 от инфляции, то сейчас мы принимаем во внимание в том числе и повышающуюся производительность труда, что дает нам цифры где-то чуть выше инфляции, но все равно не превышающие 7,5-7,8 процента. Это, конечно, сильно помогает нам закреплять трудовые кадры", - рассказал Рахманов.
"При этом должен заметить, что в целом мы идем приблизительно восемь-девять тысяч рублей плюсом к средней региональной заработной плате конкретных категорий, потому что, конечно, она у нас для предприятий, которые занимаются проектированием, выше, чем средняя производственная, но при этом мы очень много делаем для того, чтобы удерживать кадры", - добавил он.
ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. На предприятиях группы ОСК работают порядка 96 тысяч человек.
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