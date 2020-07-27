В РПЦ прокомментировали намаз в Айя-Софии и поджог храма в Нанте

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Намаз в храме Святой Софии, поджог храма в Намаз в храме Святой Софии, поджог храма в Нанте , сносы памятников на Западе являются ударом не только по отказывающейся от христианства Европе , но и по России, и лучший урок из этого – сохранение собственной цивилизации и культуры, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"Намаз в храме святой Софии... поджог храма в Нанте (далеко не первый поджог храма во Франции за год, не говоря даже об иных антихристианских действиях)... Кто-то скажет, быть может даже с некоторой усмешкой: это ответка за отказ Европы от христианства. Чему смеетесь? Над нашей общей трагедией смеетесь!" - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.

Он уверен, что хотя "путь России особый" и ее культура "особенная, отличающаяся от остальной Европы", однако "европейская цивилизация – это наша общая цивилизация", и "удар по ней – это удар по нам".

"Россия – один из главных столпов Европы (что бы себе ни думали потомки различных германских племен от саксов до лангобардов), а русская культура – одна из жемчужин европейской культуры. И османский меч в Святой Софии, и насмешка представителя МИД Турции над "детьми Европы", и поджоги храмов, и ниспровержение памятников... все эти удары по нашим заплутавшим европейским соседям и, в том числе, по предательски поступившей братской (Константинопольской - ред.) Церкви – это удары и по нам", - отметил представитель РПЦ

По его мнению, урок, который должны извлечь из всего происходящего русские как "государствообразующий народ", - это "хранить нашу цивилизацию и нашу культуру".

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В пятницу в Айя-Софии в Стамбуле прошел первый после 1934 года пятничный намаз. Комментируя фото и видео с исламской молитвы в Айя-Софии, в православном русскоязычном сегменте Telegram обратили внимание на то, что имам поднимался на кафедру в соборе, держа в руках османский меч. При этом он его не просто держал, а опирался на него, поднимаясь на ступеньки.

Возгорание в соборе Святых Петра и Павла в Нанте произошло 18 июля. В результате пожара был полностью разрушен, в частности, большой орган собора. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора. На следующий день правоохранительные органы задержали 39-летнего мужчину, выходца из Руанды , который был добровольцем в храме и должен был закрыть двери на ключ в день пожара.