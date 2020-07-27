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Религия и мировоззрение
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В РПЦ прокомментировали намаз в Айя-Софии и поджог храма в Нанте
Намаз в храме Святой Софии, поджог храма в Нанте, сносы памятников на Западе являются ударом не только по отказывающейся от христианства Европе, но и по России, РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:16
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353
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В РПЦ прокомментировали намаз в Айя-Софии и поджог храма в Нанте

15:16 27.07.2020
2518
© Sputnik / Максим Дурнев / Перейти в фотобанкМечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле
Мечеть Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле
© Sputnik / Максим Дурнев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Намаз в храме Святой Софии, поджог храма в Нанте, сносы памятников на Западе являются ударом не только по отказывающейся от христианства Европе, но и по России, и лучший урок из этого – сохранение собственной цивилизации и культуры, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
"Намаз в храме святой Софии... поджог храма в Нанте (далеко не первый поджог храма во Франции за год, не говоря даже об иных антихристианских действиях)... Кто-то скажет, быть может даже с некоторой усмешкой: это ответка за отказ Европы от христианства. Чему смеетесь? Над нашей общей трагедией смеетесь!" - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.
Он уверен, что хотя "путь России особый" и ее культура "особенная, отличающаяся от остальной Европы", однако "европейская цивилизация – это наша общая цивилизация", и "удар по ней – это удар по нам".
"Россия – один из главных столпов Европы (что бы себе ни думали потомки различных германских племен от саксов до лангобардов), а русская культура – одна из жемчужин европейской культуры. И османский меч в Святой Софии, и насмешка представителя МИД Турции над "детьми Европы", и поджоги храмов, и ниспровержение памятников... все эти удары по нашим заплутавшим европейским соседям и, в том числе, по предательски поступившей братской (Константинопольской - ред.) Церкви – это удары и по нам", - отметил представитель РПЦ.
Первый намаз за 86 лет в Айя-Софии в Стамбуле
24 июля, 18:45Религия и мировоззрение
Опрос показал, как турецкие граждане отреагировали на намаз в Айя-Софии
По его мнению, урок, который должны извлечь из всего происходящего русские как "государствообразующий народ", - это "хранить нашу цивилизацию и нашу культуру".
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В пятницу в Айя-Софии в Стамбуле прошел первый после 1934 года пятничный намаз. Комментируя фото и видео с исламской молитвы в Айя-Софии, в православном русскоязычном сегменте Telegram обратили внимание на то, что имам поднимался на кафедру в соборе, держа в руках османский меч. При этом он его не просто держал, а опирался на него, поднимаясь на ступеньки.
Возгорание в соборе Святых Петра и Павла в Нанте произошло 18 июля. В результате пожара был полностью разрушен, в частности, большой орган собора. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора. На следующий день правоохранительные органы задержали 39-летнего мужчину, выходца из Руанды, который был добровольцем в храме и должен был закрыть двери на ключ в день пожара.
Газета Ouest France сообщила, что доброволец признался в том, что поджег собор в трех местах – под большим органом, под малым органом и у электрощита. О том, что послужило мотивом для такого поступка, не уточняется.
Собор Святой Софии в Стамбуле
24 июля, 16:25
Не православные. Религиовед назвал пострадавших от решения по Айя-Софии
2510008
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМИД ТурцииФранцияЕвропаСтамбулВ мире
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