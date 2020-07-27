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В Южном Бутово неизвестный стрелял в мужчину
Полиция ищет неизвестного, стрелявшего и ранившего мужчину на Типографской улице в Южном Бутово, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:16
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В Южном Бутово неизвестный стрелял в мужчину

15:16 27.07.2020
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Полиция ищет неизвестного, стрелявшего и ранившего мужчину на Типографской улице в Южном Бутово, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.
"Неизвестный причинил мужчине ранение и скрылся ... Предположительно, речь идет о травматическом пистолете", - сообщили в пресс-службе.
Сотрудники скорой оказали помощь пострадавшему. Злоумышленника ищет полиция.
Автомобиль Следственного комитета РФ
23 июля, 16:48
СК арестовал подозреваемого в насилии над женщинами в Южном Бутово
200021
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