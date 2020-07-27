Глава ОСК предложил создать контейнеровоз для работы на Каспии

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) предлагает создать контейнеровоз для работы на Каспии, точкой перегрузки контейнеров может стать Астрахань, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее ОСК анонсировала проработку создания катамарана для работы на Каспии, способного перевозить свыше 150 фур.
"Астрахань в этом смысле может стать базовой точкой для перегрузки контейнеров, а контейнеризация на сегодняшний день очень эффективно работает для зерна, для скоропортящихся фруктов, если брать рефрижераторные секции. Точно так же в контейнеры вставляются танки, в которых можно возить подсолнечное масло", - добавил он.
ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.
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