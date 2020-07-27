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Глава ОСК предложил создать контейнеровоз для работы на Каспии
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) предлагает создать контейнеровоз для работы на Каспии, точкой перегрузки контейнеров может стать Астрахань,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:14
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
владимир путин
астрахань
хельсинки
иран
экономика
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алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, владимир путин, астрахань, хельсинки, иран, экономика

Глава ОСК предложил создать контейнеровоз для работы на Каспии

15:14 27.07.2020
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© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в фотобанкКаспийское море
Каспийское море
© РИА Новости / Фред Гринберг
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Каспийское море. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) предлагает создать контейнеровоз для работы на Каспии, точкой перегрузки контейнеров может стать Астрахань, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее ОСК анонсировала проработку создания катамарана для работы на Каспии, способного перевозить свыше 150 фур.
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАО Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) Алексей Рахманов во время встречи
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"... У нас есть еще одно очень интересное решение в отношении Каспия, я бы хотел акцентировать на нем внимание, – это контейнеровоз, который может ходить практически от северного порта Энзели в Иране и доходить до Хельсинки за 17 дней", - рассказал Рахманов.
"Астрахань в этом смысле может стать базовой точкой для перегрузки контейнеров, а контейнеризация на сегодняшний день очень эффективно работает для зерна, для скоропортящихся фруктов, если брать рефрижераторные секции. Точно так же в контейнеры вставляются танки, в которых можно возить подсолнечное масло", - добавил он.
ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
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Алексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияВладимир ПутинАстраханьХельсинкиИранЭкономика
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