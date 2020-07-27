В Ташкенте изучают ситуацию с ликвидацией террориста в Химках

ФСБ опубликовала видео с места ликвидации боевика в Москве

ФСБ опубликовала видео с места ликвидации боевика в Москве

При осмотре места происшествия у мужчины нашли автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и 1 гранату РГД.