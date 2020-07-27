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В Ташкенте изучают ситуацию с ликвидацией террориста в Химках
Спецслужбы Узбекистана изучают ситуацию, связанную с ликвидацией террориста в подмосковных Химках, пока нет информации, гражданином какой страны он являлся,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:13
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
московская область (подмосковье)
сирия
происшествия
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353
60
ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, московская область (подмосковье), сирия, происшествия

В Ташкенте изучают ситуацию с ликвидацией террориста в Химках

15:13 27.07.2020
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© Depositphotos / weissdergeierТашкент
Ташкент
© Depositphotos / weissdergeier
Ташкент. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 27 июл – РИА Новости. Спецслужбы Узбекистана изучают ситуацию, связанную с ликвидацией террориста в подмосковных Химках, пока нет информации, гражданином какой страны он являлся, сообщил в понедельник РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
"Идет мониторинг ситуации вокруг ликвидации в Подмосковье террориста из Центральной Азии, но официальных документов к настоящему моменту от российской стороны еще не поступало", - уточнил собеседник. По его словам, об идентификации гражданства задержанного пока говорить еще рано.
В Москве предотвращен теракт. Кадры ФСБ после уничтожения террориста
Вчера, 14:29
ФСБ опубликовала видео с места ликвидации боевика в Москве
Ранее ФСБ России сообщило, что в Москве предотвращен теракт в людном месте, массовое убийство готовил приезжий из Центральной Азии. Сам террорист при попытке задержания был уничтожен - его обнаружили в районе заброшенных гаражей в подмосковных Химках, он "открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия", в ходе перестрелки его нейтрализовали.
При осмотре места происшествия у мужчины нашли автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и 1 гранату РГД.
Преступником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который жил в столице в арендованной квартире. Также в Подмосковье задержали его брата, который искал родственника, чтобы не допустить его выезд в Сирию "для участия в запрещенной в России международной террористической организации (МТО)". Позднее в ФСБ уточнили, что именно брат сообщил в силовые органы о внезапной пропаже без вести предполагаемого злоумышленника.
Сотрудники ФСБ России
Вчера, 14:43
Посольство Узбекистана выяснит подробности ликвидации террориста в Химках
Как сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета РФ Ольга Врадий, уголовное дело пока возбуждено по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Из комментария СК можно сделать вывод, что боевик успел сделать пять выстрелов: после ликвидации при нем нашли автомат с 25 патронами в магазине (из 30) и пять гильз.
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Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваМосковская область (Подмосковье)СирияПроисшествия
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