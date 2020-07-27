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В Подмосковье с начала года более 50 детей выпали из окон
Более 50 детей выпали из окон в Московской области с начала текущего года, семь из них погибли, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:16
ксения мишонова
раменское
люберцы
московская область (подмосковье)
солнечногорск
подольск
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ксения мишонова, раменское, люберцы, московская область (подмосковье), солнечногорск, подольск

В Подмосковье с начала года более 50 детей выпали из окон

15:13 27.07.2020 (обновлено: 15:16 27.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 50 детей выпали из окон в Московской области с начала текущего года, семь из них погибли, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье.
"О безопасности окон с родителями я говорю регулярно, в Подмосковье проходит большая профилактическая работа. Но беспечности у взрослых хватает. У нас продолжают выпадать дети из окон. По данным областной комиссии по делам несовершеннолетних, с начала года в Подмосковье в результате падения из окон погибли семь детей, 54 получили различные травмы", – сказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, которую цитирует пресс-служба.
По ее словам, в квартирах нуждающихся многодетных семей, в которых есть дети в возрасте до семи лет, администрациями городских округов при поддержке депутатского корпуса и спонсоров будут устанавливать специальные оконные блокираторы. На текущий момент в число пилотных городских округов вошли Подольск, Люберцы, Раменское, Солнечногорск.
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Ксения МишоноваРаменскоеЛюберцыМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскПодольск
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