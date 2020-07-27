В Подмосковье с начала года более 50 детей выпали из окон

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более 50 детей выпали из окон в Московской области с начала текущего года, семь из них погибли, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье.
"О безопасности окон с родителями я говорю регулярно, в Подмосковье проходит большая профилактическая работа. Но беспечности у взрослых хватает. У нас продолжают выпадать дети из окон. По данным областной комиссии по делам несовершеннолетних, с начала года в Подмосковье в результате падения из окон погибли семь детей, 54 получили различные травмы", – сказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, которую цитирует пресс-служба.
По ее словам, в квартирах нуждающихся многодетных семей, в которых есть дети в возрасте до семи лет, администрациями городских округов при поддержке депутатского корпуса и спонсоров будут устанавливать специальные оконные блокираторы. На текущий момент в число пилотных городских округов вошли Подольск, Люберцы, Раменское, Солнечногорск.