https://ria.ru/20200727/1574988852.html
Moderna начала третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19
Американская биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:13
2020-07-27T15:13
коронавирус covid-19
открытия - риа наука
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:0:3128:1760_1400x0_80_0_0_678c5c71d9c741eba755329272f2cbe5.jpg
https://ria.ru/20200722/1574748145.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:0:3128:1760_1400x0_80_0_0_678c5c71d9c741eba755329272f2cbe5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_419a0a5a6573496512a8e7e23cbfa0ec.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_fea9a2d339a66f4e26bf4e8d5638f185.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, открытия - риа наука, сша
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Американская биотехнологическая компания Moderna
приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса
.
"Moderna … сегодня объявила о том, что в рамках фазы 3 исследований кандидата на вакцину (mRNA-1273) против COVID-19 началось введение доз участникам", - говорится в пресс-релизе компании.
Ожидается, что в испытаниях в США примут участие около 30 тысяч добровольцев. Каждый получит дозу потенциальной вакцины в размере 0,1 миллиграмма. Некоторые участники будут привиты препаратом-плацебо.
"Мы ожидаем, что это испытание покажет потенциал нашей вакцины по предотвращению COVID-19, чтобы мы могли победить эту пандемию", - приводятся в заявлении слова главы компании Moderna Стефана Банселя.
Проект вакцины компании поддерживает федеральное правительство США, которое выделило почти 500 миллионов долларов и выбрало ее в качестве одной из первых для начала широкомасштабных испытаний на людях.
Ранее американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса закончилась с позитивными результатами. Вакцина компании вызвала сильный иммунный ответ у всех пациентов на ранней стадии исследования на людях.