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Moderna начала третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19
Американская биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:13
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, открытия - риа наука, сша

Moderna начала третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19

15:13 27.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Американская биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса.
"Moderna … сегодня объявила о том, что в рамках фазы 3 исследований кандидата на вакцину (mRNA-1273) против COVID-19 началось введение доз участникам", - говорится в пресс-релизе компании.
Вакцина от коронавируса
22 июля, 21:13Распространение нового коронавируса
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Ожидается, что в испытаниях в США примут участие около 30 тысяч добровольцев. Каждый получит дозу потенциальной вакцины в размере 0,1 миллиграмма. Некоторые участники будут привиты препаратом-плацебо.
"Мы ожидаем, что это испытание покажет потенциал нашей вакцины по предотвращению COVID-19, чтобы мы могли победить эту пандемию", - приводятся в заявлении слова главы компании Moderna Стефана Банселя.
Проект вакцины компании поддерживает федеральное правительство США, которое выделило почти 500 миллионов долларов и выбрало ее в качестве одной из первых для начала широкомасштабных испытаний на людях.
Ранее американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса закончилась с позитивными результатами. Вакцина компании вызвала сильный иммунный ответ у всех пациентов на ранней стадии исследования на людях.
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