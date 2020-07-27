Moderna начала третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Американская биотехнологическая компания Американская биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса

"Moderna … сегодня объявила о том, что в рамках фазы 3 исследований кандидата на вакцину (mRNA-1273) против COVID-19 началось введение доз участникам", - говорится в пресс-релизе компании.

Ожидается, что в испытаниях в США примут участие около 30 тысяч добровольцев. Каждый получит дозу потенциальной вакцины в размере 0,1 миллиграмма. Некоторые участники будут привиты препаратом-плацебо.

"Мы ожидаем, что это испытание покажет потенциал нашей вакцины по предотвращению COVID-19, чтобы мы могли победить эту пандемию", - приводятся в заявлении слова главы компании Moderna Стефана Банселя.

Проект вакцины компании поддерживает федеральное правительство США, которое выделило почти 500 миллионов долларов и выбрало ее в качестве одной из первых для начала широкомасштабных испытаний на людях.