В Саратовской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 55

"Пятьдесят пять пациентов, к сожалению, скончались от новой коронавирусной инфекции ... (Последней) была пациентка 58 лет, которая находилась на лечении в одном из "ковидных" госпиталей с достаточно тяжелым и не очень продолжительным течением заболевания, было выраженное поражение легочной ткани на фоне сахарного диабета, женщина страдала еще артериальной гипертонией", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.