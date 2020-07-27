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В Саратовской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 55
Еще одна пациентка с коронавирусом скончалась в Саратовской области, общее число умерших в регионе достигло 55, сообщил первый замминистра здравоохранения... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
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353
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коронавирус в россии, здоровье - общество, саратовская область

В Саратовской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 55

15:09 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще одна пациентка с коронавирусом скончалась в Саратовской области, общее число умерших в регионе достигло 55, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
К 22 июля в регионе умерли 54 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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"Пятьдесят пять пациентов, к сожалению, скончались от новой коронавирусной инфекции ... (Последней) была пациентка 58 лет, которая находилась на лечении в одном из "ковидных" госпиталей с достаточно тяжелым и не очень продолжительным течением заболевания, было выраженное поражение легочной ткани на фоне сахарного диабета, женщина страдала еще артериальной гипертонией", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он отметил, что в течение двух суток врачи предприняли попытки стабилизировать состояние пациентки с помощью всех возможных консервативных методов лечения, однако, несмотря на это, дыхательная недостаточность прогрессировала, в связи с чем женщину перевели на продленную искусственную вентиляцию легких. "К сожалению, после пяти суток на аппарате искусственной вентиляции легких она скончалась", - добавил он.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 9015 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5270 пациентов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоСаратовская область
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