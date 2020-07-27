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Президента Додона назвали самым популярным политиком Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон по-прежнему остается самым популярным политиком в республике, хотя его рейтинг снижается по сравнению с показателями июня этого... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:09
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353
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ион чебан, майя санду, ренато усатый, игорь додон, владимир воронин, андриан канду, молдавия, кишинев, в мире

Президента Додона назвали самым популярным политиком Молдавии

15:09 27.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон по-прежнему остается самым популярным политиком в республике, хотя его рейтинг снижается по сравнению с показателями июня этого года, свидетельствуют представленные в понедельник данные социологического опроса Ассоциации социологов и демографов.
Опрос показал, что наибольшим доверием и популярностью у жителей Молдавии пользуется действующий президент Додон, его поддержали 27,95% опрошенных (29,8% в июне). Следом идут экс-премьер Майя Санду с 18,75% (ранее 17,8%) и лидер "Нашей партии" Ренато Усатый – 6,85% (ранее 5,1%).
Президент Молдавии Игорь Додон
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Мэр Кишинева Ион Чебан набрал 4,75%, премьер Ион Кику – 4,25%, глава Демпартии Павел Филип — 3,95%, председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе - 3,1%, спикер парламента Зинаида Гречаный — 3%, глава партии "Шор" Илан Шор — 2,75%, председатель Коммунистической партии Молдавии Владимир Воронин — 1,95%, независимый депутат Октавиан Цику - 1,35%, лидер партии Pro Moldova и бывший спикер парламента Андриан Канду - 1,1%. Остальные кандидаты в совокупности набрали 0,3%.
При этом 12,45% жителей Молдавии вообще не доверяют политикам, а 7,5% респондентов не захотели отвечать на этот вопрос.
Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов c 14 по 24 июля, в нем приняли участие человек 1175 из 87 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.
Выборы президента Молдавии запланированы в республике на 1 ноября.
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
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Ион ЧебанМайя СандуРенато УсатыйИгорь ДодонВладимир ВоронинАндриан КандуМолдавияКишиневВ мире
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