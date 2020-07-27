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В Гидрометцентре рассказали, как защититься от ультрафиолетовых лучей
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала "Звезде", как защититься от ультрафиолетового излучения. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:13
гидрометцентр
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РИА Новости
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353
60
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гидрометцентр, общество

В Гидрометцентре рассказали, как защититься от ультрафиолетовых лучей

15:09 27.07.2020 (обновлено: 15:13 27.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в отелях Крыма
Отдых в отелях Крыма
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала "Звезде", как защититься от ультрафиолетового излучения.

"Лучшая защита — это дозировать свое пребывание на солнце, минут 10-15 и уходить в тень", — сказала она.

Синоптик отметила, что эта рекомендация особенно актуальна для жителей южных регионов, где ультрафиолетовое излучение обычно высокое.
По словам эксперта, основными средствами защиты от прямых солнечных лучей являются шляпы с широкими полями, светлая одежда, панамы и солнцезащитные очки.
Макарова также напомнила, что солнцезащитный крем подходит не всем, поэтому при его использовании важно учитывать индивидуальную реакцию организма.
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