https://ria.ru/20200727/1574988467.html
В Гидрометцентре рассказали, как защититься от ультрафиолетовых лучей
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала "Звезде", как защититься от ультрафиолетового излучения. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:09
2020-07-27T15:13
гидрометцентр
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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гидрометцентр, общество
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Главный специалист Гидрометцентра
Марина Макарова рассказала "Звезде
", как защититься от ультрафиолетового излучения.
"Лучшая защита — это дозировать свое пребывание на солнце, минут 10-15 и уходить в тень", — сказала она.
Синоптик отметила, что эта рекомендация особенно актуальна для жителей южных регионов, где ультрафиолетовое излучение обычно высокое.
По словам эксперта, основными средствами защиты от прямых солнечных лучей являются шляпы с широкими полями, светлая одежда, панамы и солнцезащитные очки.
Макарова также напомнила, что солнцезащитный крем подходит не всем, поэтому при его использовании важно учитывать индивидуальную реакцию организма.