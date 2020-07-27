В Гидрометцентре рассказали, как защититься от ультрафиолетовых лучей

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Главный специалист Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала " Звезде ", как защититься от ультрафиолетового излучения.

"Лучшая защита — это дозировать свое пребывание на солнце, минут 10-15 и уходить в тень", — сказала она.

Синоптик отметила, что эта рекомендация особенно актуальна для жителей южных регионов, где ультрафиолетовое излучение обычно высокое.

По словам эксперта, основными средствами защиты от прямых солнечных лучей являются шляпы с широкими полями, светлая одежда, панамы и солнцезащитные очки.