https://ria.ru/20200727/1574988437.html
В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Число пациентов с коронавирусом в Саратовской области, которые находятся в тяжелом состоянии, возросло до 267, сообщил первый замминистра здравоохранения... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:09
2020-07-27T15:09
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
саратовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Число пациентов с коронавирусом
в Саратовской области
, которые находятся в тяжелом состоянии, возросло до 267, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 9015 случаев заражения коронавирусом, умерли 55 пациентов, выздоровели 5270. По данным минздрава области на 23 июля, в тяжелом состоянии находились 245 пациентов с COVID-19, в том числе 62 - на аппаратах искусственной вентиляции легких.
"По тяжелым пациентам. На утро сегодняшнего дня 200 человек (находились) на кислородной поддержке, 67 пациентов - на ИВЛ, из них 28 на инвазивной ИВЛ", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он уточнил, что на стационарном лечении находятся 1136 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них у 954 выявлена пневмония, еще 2038 пациентов с COVID-19 лечатся амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.