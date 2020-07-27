В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с Число пациентов с коронавирусом Саратовской области , которые находятся в тяжелом состоянии, возросло до 267, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 9015 случаев заражения коронавирусом, умерли 55 пациентов, выздоровели 5270. По данным минздрава области на 23 июля, в тяжелом состоянии находились 245 пациентов с COVID-19, в том числе 62 - на аппаратах искусственной вентиляции легких.

"По тяжелым пациентам. На утро сегодняшнего дня 200 человек (находились) на кислородной поддержке, 67 пациентов - на ИВЛ, из них 28 на инвазивной ИВЛ", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

Он уточнил, что на стационарном лечении находятся 1136 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них у 954 выявлена пневмония, еще 2038 пациентов с COVID-19 лечатся амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.