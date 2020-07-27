Роспотребнадзор оценил возможность отмены карантина в селе под Саратовом

"На этой неделе, если не будет зафиксировано в ближайшие два-три дня (новых) случаев в селе Новополеводино, я думаю, к середине-концу недели карантин будет снят и с этого села", - сказала Архипова в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.