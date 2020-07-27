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Роспотребнадзор оценил возможность отмены карантина в селе под Саратовом
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области планирует до конца недели предложить снять режим карантина в селе Новополеводино Балаковского района, где... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:08
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, балаковский район, общество

Роспотребнадзор оценил возможность отмены карантина в селе под Саратовом

15:08 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Алексей Майшев
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САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Управление Роспотребнадзора по Саратовской области планирует до конца недели предложить снять режим карантина в селе Новополеводино Балаковского района, где была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Галина Архипова.
Новополеводино, где вспышка коронавируса произошла из-за присутствия разносчика инфекции на похоронах одного из жителей села, закрыли на карантин 7 июля.
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"На этой неделе, если не будет зафиксировано в ближайшие два-три дня (новых) случаев в селе Новополеводино, я думаю, к середине-концу недели карантин будет снят и с этого села", - сказала Архипова в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 9015 случаев заражения коронавирусом, умерло 55 пациентов, выздоровели 5270.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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