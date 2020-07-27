https://ria.ru/20200727/1574988365.html
Роспотребнадзор оценил возможность отмены карантина в селе под Саратовом
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области планирует до конца недели предложить снять режим карантина в селе Новополеводино Балаковского района, где... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:08
2020-07-27T15:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
саратовская область
балаковский район
общество
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https://ria.ru/20200726/1574953464.html
саратовская область
балаковский район
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, балаковский район, общество