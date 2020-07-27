https://ria.ru/20200727/1574988242.html
В двух украинских судах зафиксировали вспышку коронавируса
Вспышку коронавируса зафиксировали в Печерском районном суде Киева и Хозяйственном суде Одесской области Украины, сообщили пресс-службы судов. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:06
2020-07-27T15:06
коронавирус covid-19
воз
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, украина, в мире
КИЕВ, 27 июл – РИА Новости.
Вспышку коронавируса зафиксировали в Печерском районном суде Киева и Хозяйственном суде Одесской области Украины
, сообщили пресс-службы судов.
"Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, что у сотрудников Печерского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19
. Проводится тестирование на COVID-19 контактных лиц и решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде", - сообщила пресс-служба суда в Facebook. Отмечается, что суд продолжает работать в штатном режиме.
Пресс-служба Хозяйственного суда Одесской области также сообщила о подтвержденном случае коронавируса. "Случай заболевания лабораторно подтвержден. Это инфицирование вирусом COVID-19. Сейчас устанавливается круг контактных лиц и проводятся тестирования", - сообщается на портале "Судебная власть Украины". В суде проведут полную дезинфекцию помещений. Принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания среди сотрудников.
Граждан просят воздержаться от посещений судов, кроме случаев, когда предусмотрено их обязательное присутствие на слушаниях.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 65 656 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1616 человек, выздоровели 36 122 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.