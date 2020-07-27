В двух украинских судах зафиксировали вспышку коронавируса

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Вспышку коронавируса зафиксировали в Печерском районном суде Киева и Хозяйственном суде Одесской области Вспышку коронавируса зафиксировали в Печерском районном суде Киева и Хозяйственном суде Одесской области Украины , сообщили пресс-службы судов.

"Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, что у сотрудников Печерского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19 . Проводится тестирование на COVID-19 контактных лиц и решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде", - сообщила пресс-служба суда в Facebook. Отмечается, что суд продолжает работать в штатном режиме.

Пресс-служба Хозяйственного суда Одесской области также сообщила о подтвержденном случае коронавируса. "Случай заболевания лабораторно подтвержден. Это инфицирование вирусом COVID-19. Сейчас устанавливается круг контактных лиц и проводятся тестирования", - сообщается на портале "Судебная власть Украины". В суде проведут полную дезинфекцию помещений. Принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания среди сотрудников.

Граждан просят воздержаться от посещений судов, кроме случаев, когда предусмотрено их обязательное присутствие на слушаниях.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 65 656 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1616 человек, выздоровели 36 122 человека.