Глава ОСК предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов во время встречи

"... Если бы у нас появился орган, скорее всего, Министерство промышленности и торговли, которое бы имело нормативное право утверждать ценообразование при строительстве головных заказов, это бы решило все наши проблемы. Мы бы и заказчику могли нашему демонстрировать реальную стоимость строительства, и сами бы не находились в убытках, что, к сожалению, бывает", - рассказал Рахманов.

"Заказчик определяет цену, считает, что она справедливая. Мы выходим на конкурс, пытаемся доказать, что эта цена для нас достаточна, а потом в процессе строительства заказчик начинает добавлять разного рода маленькие изменения", - пояснил он.

Ранее Рахманов неоднократно говорил об удорожании головных судов на фоне внесения изменений в конструкторскую документацию. Минпромторг РФ в июле предлагал ввести экспертизу стоимости судов для госзаказчиков, соответствующий проект размещен на портале нормативно-правовых актов.