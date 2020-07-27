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Глава ОСК предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда
Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ввести орган, утверждающий цены... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:06
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
экономика
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алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, экономика

Глава ОСК предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда

15:06 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАО Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) Алексей Рахманов во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда, им мог бы стать Минпромторг.
"... Если бы у нас появился орган, скорее всего, Министерство промышленности и торговли, которое бы имело нормативное право утверждать ценообразование при строительстве головных заказов, это бы решило все наши проблемы. Мы бы и заказчику могли нашему демонстрировать реальную стоимость строительства, и сами бы не находились в убытках, что, к сожалению, бывает", - рассказал Рахманов.
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"Заказчик определяет цену, считает, что она справедливая. Мы выходим на конкурс, пытаемся доказать, что эта цена для нас достаточна, а потом в процессе строительства заказчик начинает добавлять разного рода маленькие изменения", - пояснил он.
Ранее Рахманов неоднократно говорил об удорожании головных судов на фоне внесения изменений в конструкторскую документацию. Минпромторг РФ в июле предлагал ввести экспертизу стоимости судов для госзаказчиков, соответствующий проект размещен на портале нормативно-правовых актов.
ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАО Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) Алексей Рахманов во время встречи
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Алексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир ПутинЭкономика
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