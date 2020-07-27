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Распространение нового коронавируса
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ЕК призвала страны Евросоюза к координации из-за активизации COVID-19
Координация между странами Евросоюза очень важна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:05
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, еврокомиссия, евросоюз, в мире

ЕК призвала страны Евросоюза к координации из-за активизации COVID-19

15:05 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 27 июл – РИА Новости, Мария Князева. Координация между странами Евросоюза очень важна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии.
"Еврокомиссия 15 июля приняла коммюнике касательно подготовки ко второй волне вируса. И мы видим, что в ряде стран ЕС имеет место это возрождение (распространения вируса - ред.). То, что очень важно в этом коммюнике - это то, что мы пытаемся помочь странам союза лучше справиться с подобной ситуацией, к примеру, с помощью организации достаточного количества тестов, обеспечения того, что происходит мониторинг контактов... То, что очень важно - это всегда быть готовыми принять новые меры в случае необходимости. Хорошая координация между странами ЕС очень важна. Мы продолжим очень внимательно следить за тем, что происходит в государствах ЕС и мы, конечно, находимся с ними в контакте", - сказал представитель пресс-службы на брифинге в понедельник.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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