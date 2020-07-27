ЕК призвала страны Евросоюза к координации из-за активизации COVID-19

"Еврокомиссия 15 июля приняла коммюнике касательно подготовки ко второй волне вируса. И мы видим, что в ряде стран ЕС имеет место это возрождение (распространения вируса - ред.). То, что очень важно в этом коммюнике - это то, что мы пытаемся помочь странам союза лучше справиться с подобной ситуацией, к примеру, с помощью организации достаточного количества тестов, обеспечения того, что происходит мониторинг контактов... То, что очень важно - это всегда быть готовыми принять новые меры в случае необходимости. Хорошая координация между странами ЕС очень важна. Мы продолжим очень внимательно следить за тем, что происходит в государствах ЕС и мы, конечно, находимся с ними в контакте", - сказал представитель пресс-службы на брифинге в понедельник.