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Ярославская область
Ярославская область
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Ярославская область вошла в число лидеров ЦФО по индексу промпроизводства
Ярославская область вошла в пятерку лидеров в ЦФО по индексу промышленного производства, который по итогам первого полугодия составил 106,1%, что на 9,6% выше... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:03
ярославская область
дмитрий миронов
объединенная двигателестроительная корпорация
р-фарм
ярославский судостроительный завод
ярославская область
экономика
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий миронов, объединенная двигателестроительная корпорация, р-фарм, ярославский судостроительный завод, ярославская область, экономика

Ярославская область вошла в число лидеров ЦФО по индексу промпроизводства

15:03 27.07.2020
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© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкЯрославль
Ярославль
© РИА Новости / А. Соломонов
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Ярославль. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Ярославская область вошла в пятерку лидеров в ЦФО по индексу промышленного производства, который по итогам первого полугодия составил 106,1%, что на 9,6% выше среднероссийского показателя, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.
"Индекс промышленного производства в Ярославской области по итогам первого полугодия по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 106,1%. Это на 9,6% выше среднероссийского значения. Мы на пятом месте в ЦФО и на 16-ом в Российской Федерации", - написал Миронов на своей странице в социальной сети Facebook.

Индекс промышленного производства в Ярославской области по итогам первого полугодия по отношению к аналогичному периоду...

Опубликовано Дмитрий Миронов Понедельник, 27 июля 2020 г.
"В кризисный период мы не допустили простоя системообразующих предприятий, экономика региона продолжает развиваться. Некоторые производства оперативно перешли на выпуск востребованных импортозамещающих и антикоронавирусных товаров", - подчеркнул он.
По его словам, положительную динамику показали предприятия по производству транспортных средств и оборудования (рост на 72%), лекарств и медизделий (66%), готовых металлических изделий (19%), пищевых продуктов (9,5%), электрооборудования (6,8%).
"Нашей области необходимо сильное производство, стабильная экономика. Продолжаем работу в этом направлении", - резюмировал губернатор.
По данным правительства Ярославской области, несмотря на пандемию, в регионе продолжилась реализация крупных инвестиционных проектов. Так, например, ПАО "ОДК-Сатурн" в январе – июне выпустило почти в два раза больше продукции, чем за аналогичный период 2019 года. Значительно выросли показатели судостроительного завода "Вымпел" и Ярославского судостроительного завода, в фармацевтической отрасли – компании "Р-Фарм". ОАО "Раскат" увеличило выпуск дорожных катков на 18%.
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Ярославская областьДмитрий МироновОбъединенная двигателестроительная корпорацияР-фармЯрославский судостроительный заводЯрославская областьЭкономика
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