Ярославская область вошла в число лидеров ЦФО по индексу промпроизводства

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Ярославская область вошла в пятерку лидеров в ЦФО по индексу промышленного производства, который по итогам первого полугодия составил 106,1%, что на 9,6% выше среднероссийского показателя, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.
"Индекс промышленного производства в Ярославской области по итогам первого полугодия по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 106,1%. Это на 9,6% выше среднероссийского значения. Мы на пятом месте в ЦФО и на 16-ом в Российской Федерации", - написал Миронов на своей странице в социальной сети Facebook.
Индекс промышленного производства в Ярославской области по итогам первого полугодия по отношению к аналогичному периоду...Опубликовано Дмитрий Миронов Понедельник, 27 июля 2020 г.
"В кризисный период мы не допустили простоя системообразующих предприятий, экономика региона продолжает развиваться. Некоторые производства оперативно перешли на выпуск востребованных импортозамещающих и антикоронавирусных товаров", - подчеркнул он.
По его словам, положительную динамику показали предприятия по производству транспортных средств и оборудования (рост на 72%), лекарств и медизделий (66%), готовых металлических изделий (19%), пищевых продуктов (9,5%), электрооборудования (6,8%).
"Нашей области необходимо сильное производство, стабильная экономика. Продолжаем работу в этом направлении", - резюмировал губернатор.
По данным правительства Ярославской области, несмотря на пандемию, в регионе продолжилась реализация крупных инвестиционных проектов. Так, например, ПАО "ОДК-Сатурн" в январе – июне выпустило почти в два раза больше продукции, чем за аналогичный период 2019 года. Значительно выросли показатели судостроительного завода "Вымпел" и Ярославского судостроительного завода, в фармацевтической отрасли – компании "Р-Фарм". ОАО "Раскат" увеличило выпуск дорожных катков на 18%.