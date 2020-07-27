Ярославская область вошла в число лидеров ЦФО по индексу промпроизводства

Индекс промышленного производства в Ярославской области по итогам первого полугодия по отношению к аналогичному периоду...

"В кризисный период мы не допустили простоя системообразующих предприятий, экономика региона продолжает развиваться. Некоторые производства оперативно перешли на выпуск востребованных импортозамещающих и антикоронавирусных товаров", - подчеркнул он.