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МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде из-за флагов ЛГБТ
МИД направил посольствам США, Великобритании и Канады ноты протеста после того, как на зданиях вывесили флаги ЛГБТ, сообщил глава комиссии Госдумы по... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-28T00:53
василий пискарев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
великобритания
канада
сша
в мире
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https://ria.ru/20200718/1574506662.html
А зачем ноты, просто посольства сами прояснили по существу, кто они такие! Теперь вопросов не возникнет!
304
Ну не могут же они прямо на посольстве написать, мол, вот такие мы....Повесили флаг )
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великобритания
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сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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василий пискарев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, канада, сша, в мире

МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде из-за флагов ЛГБТ

15:02 27.07.2020 (обновлено: 00:53 28.07.2020)
48257
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. МИД направил посольствам США, Великобритании и Канады ноты протеста после того, как на зданиях вывесили флаги ЛГБТ, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне Василий Пискарев.
Как пояснил депутат, в нотах подчеркнули, что действия диппредставительств нарушили "положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации".
Элеонора Митрофанова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
15 июля, 12:12
Митрофанова отреагировала на вывешивание посольством США флага ЛГБТ
Посольство США в конце июня вывесило на своем здании в Москве флаг ЛГБТ и написало в Facebook, что "чествует флаг гордости ЛГБТИ".
Позднее его на своем здании вывесило и посольство Великобритании.
Комментируя ситуацию, Владимир Путин отметил, что в американской дипмиссии "показали кое-что по поводу того, кто там работает".
Семья в одном из парков Москвы
18 июля, 08:00
Кто называет фашистскими поправки в Семейный кодекс?
1277174581783
Обсудить 165
Василий ПискаревМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВеликобританияКанадаСШАВ мире
Популярные комментарии
А зачем ноты, просто посольства сами прояснили по существу, кто они такие! Теперь вопросов не возникнет!
27 июля, 15:06
Юра Варфоломеев
2235721120
Ну не могут же они прямо на посольстве написать, мол, вот такие мы....Повесили флаг )
27 июля, 15:07
Mar Nightmare
1766100113
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