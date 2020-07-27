https://ria.ru/20200727/1574987847.html
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде из-за флагов ЛГБТ
МИД направил посольствам США, Великобритании и Канады ноты протеста после того, как на зданиях вывесили флаги ЛГБТ, сообщил глава комиссии Госдумы по... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:02
2020-07-28T00:53
василий пискарев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
великобритания
канада
сша
в мире
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https://ria.ru/20200715/1574376834.html
https://ria.ru/20200718/1574506662.html
Юра Варфоломеев
А зачем ноты, просто посольства сами прояснили по существу, кто они такие! Теперь вопросов не возникнет!
304
Mar Nightmare
Ну не могут же они прямо на посольстве написать, мол, вот такие мы....Повесили флаг )
251
165
великобритания
канада
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574647279_0:56:2955:1718_1400x0_80_0_0_14e0af911166cb093a5291c1b464cffd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий пискарев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, канада, сша, в мире