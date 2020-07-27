Путин спросил у главы ОСК о причинах критики со стороны заказчиков

Президент в понедельник встретился с руководителем ОСК; в ходе беседы он спросил в том числе, за что заказчики сейчас критикуют компанию.

"С заказчиками, Владимир Владимирович, как всегда: если делаем серийную продукцию, никто нас не критикует", - ответил Рахманов.

"Да ладно?", - удивился Путин.

"Если серийную делаем. А когда делаем продукцию разовую, так называемую ОКРовскую (опытно-конструкторскую), то, конечно, у нас сроки и у нас цена. Это наш бич, но здесь, понимаете, в чем дело: мы зачастую начинаем строить корабль, не зная его цену", - пояснил глава ОСК.

Он упомянул несколько таких ключевых "болевых точек" в работе корпорации.

"Заказчик определяет цену, считает, что она справедливая. Мы выходим на конкурс, пытаемся доказать, что эта цена для нас достаточна, а потом, соответственно, в процессе строительства заказчик начинает добавлять разного рода маленькие изменения, которые в конечном итоге приводят…", - продолжил Рахманов.

"То есть вы сейчас все переваливаете на заказчика?", - поинтересовался Путин.

Глава ОСК в ответ возразил: "Нет, Владимир Владимирович, ни в коей мере".

"В этом смысле у нас наш любимый заказчик, министерство обороны, для строительства головных заказов использует метод ориентировочных цен", - добавил он.

Рахманов также озвучил предложение, которое бы помогло исправить ситуацию.