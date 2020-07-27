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Путин спросил у главы ОСК о причинах критики со стороны заказчиков
Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у главы Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, каковы причины критики судостроителей со... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:01
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
владимир путин
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алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, владимир путин, экономика

Путин спросил у главы ОСК о причинах критики со стороны заказчиков

15:01 27.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАО Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) Алексей Рахманов во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов во время встречи
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у главы Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, каковы причины критики судостроителей со стороны заказчиков.
Президент в понедельник встретился с руководителем ОСК; в ходе беседы он спросил в том числе, за что заказчики сейчас критикуют компанию.
"С заказчиками, Владимир Владимирович, как всегда: если делаем серийную продукцию, никто нас не критикует", - ответил Рахманов.
"Да ладно?", - удивился Путин.
"Если серийную делаем. А когда делаем продукцию разовую, так называемую ОКРовскую (опытно-конструкторскую), то, конечно, у нас сроки и у нас цена. Это наш бич, но здесь, понимаете, в чем дело: мы зачастую начинаем строить корабль, не зная его цену", - пояснил глава ОСК.
Он упомянул несколько таких ключевых "болевых точек" в работе корпорации.
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"Заказчик определяет цену, считает, что она справедливая. Мы выходим на конкурс, пытаемся доказать, что эта цена для нас достаточна, а потом, соответственно, в процессе строительства заказчик начинает добавлять разного рода маленькие изменения, которые в конечном итоге приводят…", - продолжил Рахманов.
"То есть вы сейчас все переваливаете на заказчика?", - поинтересовался Путин.
Глава ОСК в ответ возразил: "Нет, Владимир Владимирович, ни в коей мере".
"В этом смысле у нас наш любимый заказчик, министерство обороны, для строительства головных заказов использует метод ориентировочных цен", - добавил он.
Рахманов также озвучил предложение, которое бы помогло исправить ситуацию.
"Если бы у нас появился орган, скорее всего, министерство промышленности и торговли, которое бы имело нормативное право утверждать ценообразование при строительстве головных заказов, это бы решило все наши проблемы. Мы бы и заказчику могли нашему демонстрировать реальную стоимость строительства, и сами бы не находились в убытках, что, к сожалению, бывает", - подчеркнул глава ОСК.
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