https://ria.ru/20200727/1574987700.html
В регионах за ЕГЭ следили около 2,8 тысячи федеральных наблюдателей
Около 2,8 тысячи федеральных общественных наблюдателей следили за проведением ЕГЭ в регионах, сообщил врио главы ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:30
2020-07-27T15:00
коронавирус covid-19
россия
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573937578_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_88764e4853252ff07fc6319986efe3c3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество