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В регионах за ЕГЭ следили около 2,8 тысячи федеральных наблюдателей
Около 2,8 тысячи федеральных общественных наблюдателей следили за проведением ЕГЭ в регионах, сообщил врио главы ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:00
коронавирус covid-19
россия
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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коронавирус covid-19, россия, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

В регионах за ЕГЭ следили около 2,8 тысячи федеральных наблюдателей

14:30 27.07.2020 (обновлено: 15:00 27.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Около 2,8 тысячи федеральных общественных наблюдателей следили за проведением ЕГЭ в регионах, сообщил врио главы ведомства Анзор Музаев.
"Важной составляющей, как и в прошлые годы, была организация контроля над проведением экзаменов, этот год не являлся исключением... У нас в 45 субъектах РФ было присутствие федеральных экспертов и сотрудников министерства просвещения, сотрудников Рособрнадзора и сотрудников подведомственных учреждений, 2788 федеральных общественных наблюдателей выезжали в регионы", - сказал Музаев на брифинге.
Конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Вчера, 14:16
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Он отметил, что в этом году было усилено онлайн-наблюдение, были задействованы около 1,4 тысячи онлайн-наблюдателей.
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Коронавирус COVID-19РоссияАнзор МузаевЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
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