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Экс-замминистра науки Лукашевич обвинили в особо крупном мошенничестве
Следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве экс-замминистра науки и высшего образования России Марине Лукашевич и бывшему главе департамента... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:57
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
михаил попов
происшествия
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353
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), михаил попов, происшествия

Экс-замминистра науки Лукашевич обвинили в особо крупном мошенничестве

14:57 27.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве экс-замминистра науки и высшего образования России Марине Лукашевич и бывшему главе департамента ведомства Михаилу Попову, арестованным в рамках дела о хищениях на госконтрактах более 50 миллионов рублей, рассказал РИА Новости адвокат Попова Виталий Басов.
"Было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере", - сообщил собеседник агентства.
Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест обоих фигурантов.
Тверской суд столицы в начале июля арестовал Лукашевич и Попова до 16 августа, свою вину они не признают; 20 июля Лукашевич освободили от занимаемой должности.
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Как следует из материалов дела, во время совершения преступления Лукашевич была гендиректором "Центра развития науки", а ее предполагаемый соучастник Попов занимал должность директора Департамента управления программ и конкурсных процедур министерства образования и науки.
Министерство заключило с центром ряд госконтрактов, а взамен, считает следствие, получило работы, "основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах". Эксперты следствия посчитали, что работы не несут академической новизны и не представляют научной ценности. Сама Лукашевич при рассмотрении ходатайства об аресте уверяла суд в обратном. По ее словам, разработанная по госконтрактам модель была использована в период пандемии коронавируса и позволила оказывать качественные образовательные услуги.
Потерпевшим по делу признано, как следует из оглашенных документов, Минпросвещения, в которое в 2018 году вошла часть министерства образования и науки.
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