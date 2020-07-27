Экс-замминистра науки Лукашевич обвинили в особо крупном мошенничестве

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве экс-замминистра науки и высшего образования России Марине Лукашевич и бывшему главе департамента ведомства Следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве экс-замминистра науки и высшего образования России Марине Лукашевич и бывшему главе департамента ведомства Михаилу Попову , арестованным в рамках дела о хищениях на госконтрактах более 50 миллионов рублей, рассказал РИА Новости адвокат Попова Виталий Басов.

"Было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере", - сообщил собеседник агентства.

Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест обоих фигурантов.

Тверской суд столицы в начале июля арестовал Лукашевич и Попова до 16 августа, свою вину они не признают; 20 июля Лукашевич освободили от занимаемой должности.

Как следует из материалов дела, во время совершения преступления Лукашевич была гендиректором "Центра развития науки", а ее предполагаемый соучастник Попов занимал должность директора Департамента управления программ и конкурсных процедур министерства образования и науки.

Министерство заключило с центром ряд госконтрактов, а взамен, считает следствие, получило работы, "основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах". Эксперты следствия посчитали, что работы не несут академической новизны и не представляют научной ценности. Сама Лукашевич при рассмотрении ходатайства об аресте уверяла суд в обратном. По ее словам, разработанная по госконтрактам модель была использована в период пандемии коронавируса и позволила оказывать качественные образовательные услуги.