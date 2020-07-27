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Экс-замминистра науки Лукашевич обвинили в особо крупном мошенничестве
Следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве экс-замминистра науки и высшего образования России Марине Лукашевич и бывшему главе департамента... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:57
2020-07-27T14:57
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
михаил попов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), михаил попов, происшествия
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве экс-замминистра науки и высшего образования России Марине Лукашевич и бывшему главе департамента ведомства Михаилу Попову
, арестованным в рамках дела о хищениях на госконтрактах более 50 миллионов рублей, рассказал РИА Новости адвокат Попова Виталий Басов.
"Было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере", - сообщил собеседник агентства.
Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест обоих фигурантов.
Тверской суд столицы в начале июля арестовал Лукашевич и Попова до 16 августа, свою вину они не признают; 20 июля Лукашевич освободили от занимаемой должности.
Как следует из материалов дела, во время совершения преступления Лукашевич была гендиректором "Центра развития науки", а ее предполагаемый соучастник Попов занимал должность директора Департамента управления программ и конкурсных процедур министерства образования и науки.
Министерство заключило с центром ряд госконтрактов, а взамен, считает следствие, получило работы, "основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах". Эксперты следствия посчитали, что работы не несут академической новизны и не представляют научной ценности. Сама Лукашевич при рассмотрении ходатайства об аресте уверяла суд в обратном. По ее словам, разработанная по госконтрактам модель была использована в период пандемии коронавируса и позволила оказывать качественные образовательные услуги.
Потерпевшим по делу признано, как следует из оглашенных документов, Минпросвещения, в которое в 2018 году вошла часть министерства образования и науки.