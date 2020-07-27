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Адвокат Ассанжа считает возможную экстрадицию несправедливой
Предполагаемая слежка за Джулианом Ассанжем в эквадорском посольстве в Лондоне, которая велась испанской фирмой Undercover Global (UC Global), изначально делает РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:22
стюарт пирс
питер робинсон
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джулиан ассанж
эквадор
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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стюарт пирс, питер робинсон, wikileaks, джулиан ассанж, эквадор, лондон, сша, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире

Адвокат Ассанжа считает возможную экстрадицию несправедливой

14:57 27.07.2020 (обновлено: 15:22 27.07.2020)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаГруппа адвокатов Джулиана Ассанжа у Национального суда Испании в Мадриде
Группа адвокатов Джулиана Ассанжа у Национального суда Испании в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
МАДРИД, 27 июл – РИА Новости. Предполагаемая слежка за Джулианом Ассанжем в эквадорском посольстве в Лондоне, которая велась испанской фирмой Undercover Global (UC Global), изначально делает незаконной его возможную экстрадицию в США, заявил координатор защиты основателя Wikileaks, бывший судья Бальтасар Гарсон.
В понедельник группа адвокатов Ассанжа, а также бывший консул Эквадора в Лондоне дают в Национальном суде Испании показания по делу о предполагаемом шпионаже в посольстве Эквадора в британской столице. Помимо Гарсона показания по этому делу должны дать Фидель Нарваес, бывший консул Эквадора в Лондоне, адвокат и невеста Ассанжа, мать двух его детей Стелла Морис, которые прибыли в суд, а также адвокаты Гарет Пирс (Gareth Peirce) и Дженнифер Робинсон, которых судья опросит по видеосвязи, сообщили РИА Новости источники в окружении Гарсона.
Айтор Мартинес, адвокат Ассанжа, под контролем посольства вместе со своим британским коллегой Гаретом Пирсом
Вчера, 12:10
Адвокаты Ассанжа дают показания по делу о прослушке в посольстве
Национальный суд Испании в настоящее время расследует дело по поводу возможной прослушки Ассанжа в эквадорском посольстве в Лондоне, где он находился с 2012 года до своего ареста в 2019 году. По версии судебного следствия, сотрудники компании Undercover Global (UC Global), которая занималась охраной эквадорского посольства с 2015 по 2018 годы, собирали информацию об Ассанже, его адвокатах, помощниках и посетителях и передавали эти сведения американской и эквадорской разведкам. Глава компании Давид Моралес является главным обвиняемым по этому делу. Ему предъявлены обвинения в преступлениях против неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны адвоката и клиента, отмывании денег, даче взяток. Он находится на свободе при ограничительных мерах до рассмотрения дела по существу.
"Мы пытаемся установить незаконные действия, которые произошли. Мы предоставили британским судебным властям все эти материалы, поскольку они имеют непосредственное отношение к делу об экстрадиции. Мы считаем, что Ассанж был объектом политического преследования, были нарушены все процессуальные нормы. Были представлены фальшивые, незаконные доказательства, и процедура в США заражена изначально в корне. Рассмотрение дела в США помимо нападения на свободу слова и на доступ к информации нарушило бы право справедливого процесса защиты", - заявил Гарсон журналистам после дачи показаний в суде в качестве свидетеля. В Испании по закону пострадавшие выступают на судебном процессе в качестве свидетелей.
Гарсон рассказал, что задаваемые ему судьей вопросы касались подробностей встреч с Ассанжем. По его мнению, ведение слежки за переговорами с адвокатами в конце 2017 года, на которых обсуждался вопрос о предоставлении Эквадором дипломатического статуса, "ускорило решение об аресте". "Люди, которые преследуют Ассанжа из США, делают это абсолютно незаконно. Компания по безопасности UC Global через своего главу сообщала (США) регулярно о всем, что мы делали в команде защиты", - добавил Гарсон. Он напомнил, что к команде адвокатов по искам по этому делу также присоединились ряд журналистов и (бывший президент Эквадора Рафаэль) Корреа, которые считают, что они также стали жертвами слежки.
"Мне показали несколько изображений, где мы, несколько адвокатов говорим с Джулианом. Аппараты прослушки, видеозаписи. Это скандал, такое происходит только в картинах о шпионах. Но это не фильм о шпионах, поскольку на кону жизнь человека, журналиста. Все что делается – это преследование журналиста за разоблачение серьезнейших фактов, преступлений против человечности и коррупции", - высказал бывший судья свое мнение.
По его выражению, вопрос не в том, чтобы "использовать" дело, открытое в Испании, в интересах Ассанжа по основному делу об экстрадиции, которое ведется в Великобритании.
Состояние Ассанжа Гарсон назвал "плохим", но оговорился, что "сейчас ему лучше". "Он ждет начала процесса экстрадиции, который возобновится в сентябре", - добавил Гарсон.
Бывший судья не исключил, что процесс об экстрадиции может завершиться раньше, чем дело UC Global, поэтому "через юридические механизмы будут переданы британским юридическим властям факты, записи, доклады, все, что они сочтут интересным, чтобы узнать правду о событиях".
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая прошлого года. Вскоре после этого власти США объявили о том, что предъявили Ассанжу новые обвинения по 17 эпизодам нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Основные слушания по вопросу о его экстрадиции в США возобновятся 7 сентября.
Плакаты у магистратского суда лондонского района Вестминстер, где проходит акция против экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа
22 июля, 14:50
Джулиан Ассанж получил Штутгартскую премию мира
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Стюарт ПирсПитер РобинсонWikiLeaksДжулиан АссанжЭквадорЛондонСШАДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ мире
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