Джабаров призвал хабаровчан дать Дегтяреву поработать

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации, сенатор от ЕАО Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации, сенатор от ЕАО Владимир Джабаров предложил жителям Хабаровского края "не раскачивать лодку" и, вместо того чтобы протестовать, дать врио главы региона Михаилу Дегтяреву поработать и вникнуть в суть проблем.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края, после того как прошлого руководителя региона Сергея Фургала сняли с поста "в связи с утратой доверия". В Хабаровске с 11 июля проходят несанкционированные митинги в поддержку Фургала, к ним присоединились и другие города. Акции в Хабаровске проходят на фоне роста заболевших коронавирусом. Они собирают от 100 до нескольких тысяч человек.

Дегтярев 26 июля впервые вышел к митингующим, призвал их не проводить акции во время антикоронавирусных мер, а также заявил, что Москва услышала их голоса. Он заверил, что ЛДПР помогает Фургалу, его судьба "в руках правосудия".

"Проблемы на митингах и площадях не решаются. Надо дать поработать… Дегтяреву, чтобы он вник в суть проблем, волнующих жителей региона", - сказал Джабаров РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что граждане имеют право на свободу слова, свободу митингов и собраний. Однако надо учитывать, что несогласованные акции могут привести к росту заражений коронавирусом в регионе.

Джабаров полагает, что правоохранительным органам региона нужно разобраться, если на митинг идут жители края, "значит, у людей есть проблемы, которые их волнуют". Однако если эти несогласованные митинги используют для своей деятельности приезжие, особенно представители других стран, то эту ситуацию надо изучать.

Джабаров считает, что хабаровчанам не следует "раскачивать лодку".