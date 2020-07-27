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Распространение нового коронавируса
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В Латвии не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки
Новых случаев коронавируса в Латвии за последние сутки не зарегистрировано, общее число заболевших составляет 1219 человек, сообщили на сайте Центра контроля и... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:52
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коронавирус covid-19, латвия, в мире

В Латвии не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки

14:52 27.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРига
Рига
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рига. Архивное фото
РИГА, 27 июл – РИА Новости. Новых случаев коронавируса в Латвии за последние сутки не зарегистрировано, общее число заболевших составляет 1219 человек, сообщили на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний.
"За сутки был проведен 801 анализ на COVID-19 и ни один из результатов не оказался положительным", - говорится в сообщении.
Сейчас в стационарах находятся два пациента, оба со средне-тяжелым течением болезни, добавили в центре.
Всего в Латвии на коронавирус проверили 191871 человека, из них у 1219 выявили инфекцию. Выздоровели 1045 человек, 31 заболевший умер.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЛатвияВ мире
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