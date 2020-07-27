В Латвии не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки

РИГА, 27 июл – РИА Новости. Новых случаев коронавируса в Новых случаев коронавируса в Латвии за последние сутки не зарегистрировано, общее число заболевших составляет 1219 человек, сообщили на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний.

"За сутки был проведен 801 анализ на COVID-19 и ни один из результатов не оказался положительным", - говорится в сообщении.

Сейчас в стационарах находятся два пациента, оба со средне-тяжелым течением болезни, добавили в центре.

Всего в Латвии на коронавирус проверили 191871 человека, из них у 1219 выявили инфекцию. Выздоровели 1045 человек, 31 заболевший умер.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.