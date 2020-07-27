Основные слушания по делу Ассанжа пройдут в очном режиме

ЛОНДОН, 27 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Слушания по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, назначенные на начало сентября, пройдут в очном режиме, подсудимый должен присутствовать в зале суда, заявила судья магистратского суда района Вестминстер Ванесса Барайтсер.
В понедельник прошли очередные административные слушания по делу Ассанжа. Интересы подсудимого представляли адвокаты Эдвард Фицджеральд и Марк Саммерс. Заседание началось без присутствия Ассанжа, однако судья потребовала, чтобы подсудимый наблюдал за слушаниями по видеосвязи, и объявила перерыв для того, чтобы сотрудники тюрьмы могли обеспечить сеанс видеосвязи с судом. Ассанж подключился к слушаниям из специальной комнаты из тюрьмы Белмарш: он выглядел уставшим, сутулился, один раз чихнул. На нем был бежевый свитер и розовая рубашка, Ассанж был без маски.
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"Я предполагаю, что все будут присутствовать на слушаниях по экстрадиции в сентябре, включая самого Ассанжа... Не по видеосвязи. Следующие обязательные технические слушания состоятся 14 августа. Сегодня истекает срок подачи любых новых свидетельств для обвинения", - сказала судья, закрывая заседание.
Защита и обвинение согласились с Барайтсер. Фицджеральд заявил, что защита представит суду все доводы к предстоящим основным слушаниям 25 августа, обвинение согласилось дать ответ на них 2 сентября. Также суду предстоит получить детальный доклад о состоянии психического здоровья Ассанжа. Ранее это планировалось сделать до 31 июля, однако в связи вызванными коронавирусом затруднениями это может произойти позже.
В слушаниях 14 августа Ассанж, как ожидается, будет участвовать по видеосвязи. Основные слушания по экстрадиции начнутся 7 сентября в Центральном уголовном суде Лондона и продлятся три недели.
На сегодняшнем заседании обвинение формально приобщило к делу новые обвинения США против основателя Wikileaks. В конце июня Ассанжа обвинили в сговоре со связанными с Anonymous хакерами, а также расширили масштаб этого сговора.
"То, что делают США - беспрецедентно. Новые обвинения вносятся во время уже идущего процесса. Новые обвинения не содержат ничего нового - обо всех предполагаемых событиях было известно обвинению годами... Вот что действительно происходит: несмотря на многолетние усилия, обвинение по-прежнему не может сформировать последовательное и крепкое дело...", - заявил в связи с действиями прокуратуры главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая прошлого года. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.