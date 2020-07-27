Основные слушания по делу Ассанжа пройдут в очном режиме

ЛОНДОН, 27 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Слушания по делу об экстрадиции в Слушания по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа , назначенные на начало сентября, пройдут в очном режиме, подсудимый должен присутствовать в зале суда, заявила судья магистратского суда района Вестминстер Ванесса Барайтсер.

В понедельник прошли очередные административные слушания по делу Ассанжа. Интересы подсудимого представляли адвокаты Эдвард Фицджеральд и Марк Саммерс. Заседание началось без присутствия Ассанжа, однако судья потребовала, чтобы подсудимый наблюдал за слушаниями по видеосвязи, и объявила перерыв для того, чтобы сотрудники тюрьмы могли обеспечить сеанс видеосвязи с судом. Ассанж подключился к слушаниям из специальной комнаты из тюрьмы Белмарш: он выглядел уставшим, сутулился, один раз чихнул. На нем был бежевый свитер и розовая рубашка, Ассанж был без маски.

"Я предполагаю, что все будут присутствовать на слушаниях по экстрадиции в сентябре, включая самого Ассанжа... Не по видеосвязи. Следующие обязательные технические слушания состоятся 14 августа. Сегодня истекает срок подачи любых новых свидетельств для обвинения", - сказала судья, закрывая заседание.

Защита и обвинение согласились с Барайтсер. Фицджеральд заявил, что защита представит суду все доводы к предстоящим основным слушаниям 25 августа, обвинение согласилось дать ответ на них 2 сентября. Также суду предстоит получить детальный доклад о состоянии психического здоровья Ассанжа. Ранее это планировалось сделать до 31 июля, однако в связи вызванными коронавирусом затруднениями это может произойти позже.

В слушаниях 14 августа Ассанж, как ожидается, будет участвовать по видеосвязи. Основные слушания по экстрадиции начнутся 7 сентября в Центральном уголовном суде Лондона и продлятся три недели.

На сегодняшнем заседании обвинение формально приобщило к делу новые обвинения США против основателя Wikileaks. В конце июня Ассанжа обвинили в сговоре со связанными с Anonymous хакерами, а также расширили масштаб этого сговора.

"То, что делают США - беспрецедентно. Новые обвинения вносятся во время уже идущего процесса. Новые обвинения не содержат ничего нового - обо всех предполагаемых событиях было известно обвинению годами... Вот что действительно происходит: несмотря на многолетние усилия, обвинение по-прежнему не может сформировать последовательное и крепкое дело...", - заявил в связи с действиями прокуратуры главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.