В Москве на Воробьевых горах появится новая воздушная трасса

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Новая воздушная трасса для поклонников экстрима Skypark Moscow появится в августе в Москве на Новая воздушная трасса для поклонников экстрима Skypark Moscow появится в августе в Москве на Воробьевых горах , сообщает пресс-служба спортивно-развлекательного комплекса "Воробьевы горы".

"Новая воздушная трасса появится в Москве для любителей экстрима уже этим летом! На Воробьёвых горах в августе 2020 года откроется Skypark Moscow", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Skypark в Москве будет включать в себя высотные аттракционы, а также доступные для всей семьи активности – троллеи, сеточный парк, прогулочные зоны, смотровые площадки и кафе.

"Первым аттракционом, который будет открыт августе на Воробьёвых, станет троллей Zipline (Зиплайн). Зиплайн свяжет смотровую площадку Воробьевых гор и спортивный кластер "Лужники". Воздушная трасса от Воробьёвых гор на другой берег Москвы-реки, где финишная зона разместилась на крыше нижней станции Московской канатной дороги " Лужники ", составила 700 метров с перепадом в 50 метров", - говорится вс ообщении.

В пресс-службе отметили, что аттракцион сможет развивать скорость до 60 километров в час.