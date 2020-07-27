https://ria.ru/20200727/1574986601.html
В Москве на Воробьевых горах появится новая воздушная трасса
Новая воздушная трасса для поклонников экстрима Skypark Moscow появится в августе в Москве на Воробьевых горах, сообщает пресс-служба спортивно-развлекательного РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:50
2020-07-27T14:50
новости - недвижимость
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573807640_0:322:3068:2048_1400x0_80_0_0_deb7397711391e8d069a3764953e4fbe.jpg
https://realty.ria.ru/20200723/1574807860.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573807640_0:322:3068:2048_1400x0_80_0_0_deb7397711391e8d069a3764953e4fbe.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573807640_203:0:2934:2048_1400x0_80_0_0_c3b08f7492a5bf0a2aaa5f62017451ec.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573807640_544:0:2592:2048_1400x0_80_0_0_7b46ac94548c47fe5693f2fa4c6e378c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - недвижимость, общество
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Новая воздушная трасса для поклонников экстрима Skypark Moscow появится в августе в Москве на Воробьевых горах
, сообщает пресс-служба спортивно-развлекательного комплекса "Воробьевы горы".
"Новая воздушная трасса появится в Москве для любителей экстрима уже этим летом! На Воробьёвых горах в августе 2020 года откроется Skypark Moscow", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Skypark в Москве будет включать в себя высотные аттракционы, а также доступные для всей семьи активности – троллеи, сеточный парк, прогулочные зоны, смотровые площадки и кафе.
"Первым аттракционом, который будет открыт августе на Воробьёвых, станет троллей Zipline (Зиплайн). Зиплайн свяжет смотровую площадку Воробьевых гор и спортивный кластер "Лужники". Воздушная трасса от Воробьёвых гор на другой берег Москвы-реки, где финишная зона разместилась на крыше нижней станции Московской канатной дороги "Лужники
", составила 700 метров с перепадом в 50 метров", - говорится вс ообщении.
В пресс-службе отметили, что аттракцион сможет развивать скорость до 60 километров в час.
Зиплайн (Zipline) — развлекательный аттракцион, который представляет собой спуск по воздуху с использованием сил гравитации по стальному канату с помощью специального устройства.