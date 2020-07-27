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В Москве на Воробьевых горах появится новая воздушная трасса
Новая воздушная трасса для поклонников экстрима Skypark Moscow появится в августе в Москве на Воробьевых горах, сообщает пресс-служба спортивно-развлекательного РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
новости - недвижимость, общество

В Москве на Воробьевых горах появится новая воздушная трасса

14:50 27.07.2020
5649
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМост Лужники через Москву-реку
Мост Лужники через Москву-реку
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Новая воздушная трасса для поклонников экстрима Skypark Moscow появится в августе в Москве на Воробьевых горах, сообщает пресс-служба спортивно-развлекательного комплекса "Воробьевы горы".
"Новая воздушная трасса появится в Москве для любителей экстрима уже этим летом! На Воробьёвых горах в августе 2020 года откроется Skypark Moscow", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Skypark в Москве будет включать в себя высотные аттракционы, а также доступные для всей семьи активности – троллеи, сеточный парк, прогулочные зоны, смотровые площадки и кафе.
"Первым аттракционом, который будет открыт августе на Воробьёвых, станет троллей Zipline (Зиплайн). Зиплайн свяжет смотровую площадку Воробьевых гор и спортивный кластер "Лужники". Воздушная трасса от Воробьёвых гор на другой берег Москвы-реки, где финишная зона разместилась на крыше нижней станции Московской канатной дороги "Лужники", составила 700 метров с перепадом в 50 метров", - говорится вс ообщении.
В пресс-службе отметили, что аттракцион сможет развивать скорость до 60 километров в час.
Зиплайн (Zipline) — развлекательный аттракцион, который представляет собой спуск по воздуху с использованием сил гравитации по стальному канату с помощью специального устройства.
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