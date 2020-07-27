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В МЧС рассказали о действующих очагах природных пожаров
Свыше 200 очагов природных пожаров продолжают действовать на территории России, угрозы населенным пунктам нет, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:48
природные пожары в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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353
60
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353
60
природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В МЧС рассказали о действующих очагах природных пожаров

14:48 27.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов / Перейти в фотобанкЛесной пожар в районе поселка Эссо Быстринского района Камчатского края
Лесной пожар в районе поселка Эссо Быстринского района Камчатского края
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Свыше 200 очагов природных пожаров продолжают действовать на территории России, угрозы населенным пунктам нет, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.
"Работа по ликвидации действующих очагов продолжается, на текущий момент их насчитывается 201. Очагов, угрожающих населенным пунктам, на сегодняшний день нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории 41 региона продолжает действовать особый противопожарный режим, еще в 14 субъектах он введен частично. Кроме того, режим чрезвычайной ситуации в лесах действует на всей территории двух регионов и в трех - частично.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
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Природные пожары в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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