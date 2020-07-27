https://ria.ru/20200727/1574986502.html
В МЧС рассказали о действующих очагах природных пожаров
Свыше 200 очагов природных пожаров продолжают действовать на территории России, угрозы населенным пунктам нет, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:48
2020-07-27T14:48
природные пожары в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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https://ria.ru/20200723/1574767065.html
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия