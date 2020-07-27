В МЧС рассказали о действующих очагах природных пожаров

"Работа по ликвидации действующих очагов продолжается, на текущий момент их насчитывается 201. Очагов, угрожающих населенным пунктам, на сегодняшний день нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории 41 региона продолжает действовать особый противопожарный режим, еще в 14 субъектах он введен частично. Кроме того, режим чрезвычайной ситуации в лесах действует на всей территории двух регионов и в трех - частично.